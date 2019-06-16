حساب المواطن: بدء تلقي الاعتراض اليوم على مبلغ الدفعة 19

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأحد عن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على المبالغ المستحقة في الدفعة التاسعة عشرة (يونيو 2019)، موضحا أنه يمكن لمن يرغب في الاعتراض ولديه مشكلة ما أن يتقدم بالاعتراض عبر البوابة الإلكترونية من هذا الرابط (هنا).

إيداع 2.5 مليار ريال في الدفعة 19

ويذكر أن حساب المواطن أودع يوم الاثنين الماضي الموافق 10 يونيو 2019 مبلغ وقدره 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 19 لشهر يونيو الجاري، وبهذا يكون إجمالي مدفوعات البرنامج منذ إطلاقه تجاوزت 45 مليار ريال.

وتعد نسبة المستفيدين من برنامج حساب المواطن والذين استوفوا الشروط للاستحقاق في آخر دفعة وهي الـ19، وتجاوز عددهم 12.4 مليون مستفيد وتابع.

التسجيل مستمر

ونوه برنامج حساب المواطن بأن عملية التسجيل مستمرة والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين ومن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق التقدم بالتسجيل عبر الرابط التالي: (هنا).

وتستمر عملية التسجيل في البرنامج للاستفادة الكاملة من الدفعة المقبلة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين بمشيئة الله.

شروط الأهلية

واشترط برنامج حساب المواطن عدة شروط؛ وهي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، وهناك استثناءات هم ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

المستفيد لا بد من أن يكون مقيما داخل المملكة وإن غادر لا يتعدى الـ90 يوما خلال السنة كاملة.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتعتمد المعايير الخاصة بالاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين كاملين حال كونها أكبر أو أقل من 18 عاماً.