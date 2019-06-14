استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة الــ20 عبر البوابة الإلكترونية

البوابة الالكترونية حساب المواطن السعودي هي محل بحث شهريا تحديداً يوم 10 من كل شهر والذي يتزامن مع بدء إيداع دفعة جديدة من برنامج حساب المواطن فيقوم الكثيرون من مواطني المملكة العربية السعودية بالبحث والاستعلام عن الدفعة العشرون من حساب المواطن برقم الهوية، واليوم إلى كل من لم يحالفه الحظ بالدخول ضمن قوائم المستفيدين من برنامج حساب ا لمواطن السعودي والحصول على الدعم الشهري من حساب المواطن اليوم سنتطرق سوياً عن طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي، خلال الأسطر التالية فتابعونا.

استعلام حساب المواطن برقم الهويه

ويذكر أن قام حساب المواطن بطرح عدة من الشروط التي يجب توافرها من المواطنين الراغبين على الحصول ضمن أهلية المستحقين على دعم برنامج حساب المواطن السعودي للاستفادة شهريا على قيمة الدعم للفئات المستوفية والتي جاءت الأتي:

شروط الحصول على دعم حساب المواطن 1440

أما عن معرفة أسماء المقبولين في حساب المواطن إليكم الخطوات الكاملة.

يستوجب أولا الدخول على رابط التسجيل بحساب المواطن ، ثم ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بإدخال البيانات المطلوبة أمامك بشكل صحيح دون خطأ والتي تشمل التسجيل برقم الهوية الوطنية، وتسجيل تاريخ الميلاد، وإدخال رقم الجوال الخاص بالمستفيد.