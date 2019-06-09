حساب المواطن تسجيل الدخول الاستعلام عن قيمة الدعم عبر الحاسبة التقديرية

موقع حساب المواطن تسجيل الدخول إلى خدمات الحسابة التقديرية لحساب المواطن واستعلام قيمة الدعم المستحق، لمن اجتاز نتائج الأهلية ويترقب نزول حساب المواطن في حسابه البنكي، في اليوم العاشر من الشهر الحالي، حيث أعلن البرنامج عن إيداع الدفعة 19 في حسابات المستفيدين البنكية يوم 10-6-2019، وهو نفس موعد وقف تسجيل جديد حساب المواطن للدفعة المقبلة دفعة شهر يوليو 2019، وينتظر ألاف المستفيدين بدء صرف البدلات عقر منتصف ليل الأحد وبدابة أول ساعات اليوم الإثنين لصرف المستحقات.

ينتهي التسجيل في حساب المواطن للدفع الجديدة من الدعم والتي ستحمل رقم الدفعة 20، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2019، ودعا برنامج حساب المواطن المواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على الدعم للدفعة الجديدة، بسرعة التسجيل قبل انقضاء الموعد، وفي حالة انطباق الشروط ومعايير الاستحقاق عليهم، سيتمكنوا من الحصول على الدعم في الدفعة الجديدة، وعبر رابط حساب المواطن تسجيل الدخول سيتمكن من صدرت لهم نتائج الأهلية من الدخول على حسابة حساب المواطن التقديرية والاستعلام عن قيمة الاستحقاق التقديرية لحين صرف مبلغ الدعم الفعلي في حساباتهم البنكية.

رابط حساب المواطن تسجيل الدخول

قدم موقع حساب المواطن الرسمي العديد من الخدمات للمستنفدين، يمكن التعرف عليها عقر تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، فيما سيتمكن من يقوم بالتسجيل الجديد من فتح حساب مستخدم جديد من خلال رابط حساب المواطن تسجيل الدخول أو استعادة بيانات الدخول لمن فقد كلمة المرور.

عداد حساب المواطن

يشير عداد حساب المواطن لبدء إيداع الدعم عقب منتصف ليل اليوم الأحد 9-6-2019، ولا يفصلنا عن بدء صرف حساب المواطن سوى دقائق معدودة ولحين بدء الصرف، يمكنكم تسجيل دخول الموقع الرسمي والتعرف على ما هو متاح من خدمات وعلى راسها حاسبة حساب المواطن، كما يجيب الانتظار لحين نزول قيمة الدعم في الحساب البنكي والتي قد تتأخر بعض الشيء، حيث يتم الإيداع على مدار ساعات يوم الإثنين 10-6-2019 وفق طبيعة العمل في كل بنك، ونظراً لكثافة عمليات الإيداع لما يوفق 3 مليون أسرة مستفيدة سيصدر لهم بيان تفاصيلي بقيمة ومقدار الدعم خلال ساعات.