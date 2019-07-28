حساب المواطن: تغيير موعد إيداع الدفعة 21 بمناسبة عيد الأضحى

أكد برنامج حساب المواطن ممثلا في المتحدث الرسمي سلطان القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» أنه تم تغيير موعد إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن بمناسبة عيد إجازة عيد الأضحى المبارك وسوف يتم إيداع مخصص الدعم للدفعة 21 يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس ، وبذلك يكون تم تغيير الموعد بتقديمه يومين.

موعد إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن

ويذكر أن برنامج حساب المواطن يودع الدفعات الخاصة به كل يوم 10 من الشهر الميلادي ، وإذا صادف يوم 10 يوم جمعة فإنه يتم إيداع الدفعة قبل اليوم المحدد بيوم أما إذا صادف يوم 10 في الشهر الميلادي يوم سبت فإنه يتم تأخير إيداع الدفعة يوما، وبما أن يوم العاشر يوافق إجازة عيد الأضحى المبارك فإن البرنامج حرص على تقديم موعد الإيداع يومين.

ما هو برنامج حساب المواطن السعودي

حساب المواطن يعمل على تقسيم المستفيدين لثلاث فئات وهم:

أصحاب الدخل المحدود. أصحاب الدخل المتوسط. أصحاب الدخل فوق المتوسط.

ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، وتدفع المملكة بموجب هذا الحساب إلى الأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة.

رابط الاستعلام عن الاستحقاق

ننشر رابط الاستعلام عن الاستحقاق والأهلية في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم المادي ca.gov.sa

شروط التسجيل في حساب المواطن