حساب المواطن: تغيير موعد إيداع الدفعة 21 ليوم 7 ذي الحجة

كرر حساب المواطن تأكيده تغيير موعد إيداع الدفعة 21 والتي من المفترض أن تودع يوم 10 أغسطس 2019 الموافق 9 ذي الحجة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التغريدات القصيرة ؛ إذ أعلن أنه لظروف العطلة الرسمية تقرر تغيير إيداع الدفعة 21.

موعد إيداع الدفعة 21

ونشر حساب المواطن تأكيده أن إيداع الدعم للدفعة 21 سيتم تقديمه يومين عن موعده وأنه سوف يتم صرف الدعم للدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس ميلاديًّا ويوافق 7/ 12/ 1440 هجريًّا.

قيمة الدعم المستحقة

ومن جانبه، دعا برنامج حساب المواطن من يرغب في التعرف على قيمة الدعم المستحقة لهم أن يستخدموا حاسبة الدعم التقديرية من خلال رابط استحقاق الدعم الذي يوضح القيمة المقرر صرفها.

التسجيل في الدفعة 22

كما حرص حساب المواطن على حث المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المقدم من حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة 22 والتي من المقرر أن يتم إيداع الدعم المخصص لها يوم 10 سبتمبر 2019، ويكون التسجيل من خلال الرابط التالي ()، ويستمر التسجيل حتى صرف الدفعة 21 يوم 7 ذي الحجة الموافق 8 أغسطس.

شروط التسجيل في حساب المواطن