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حساب المواطن | حاسبة الدعم التقديرية تكشف زيادة جديدة في مقدار الدعم لدفعة يوليو 2019

كتب أحمد عيسىفي آخر تحديث
حساب المواطن | حاسبة الدعم التقديرية تكشف زيادة جديدة في مقدار الدعم لدفعة يوليو 2019

كشف برنامج حساب المواطن في بيان رسمي، عن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي بدأ إيداعها مع بداية الساعات الأولى اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019، حيث أكد برنامج حساب المواطن، أن دعم الدفعة 20 قد سجل 2.6 مليار ريال سعودي، استفاد منها أكثر من 12.4 مليون مواطن وتابع شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو الحالي.

ويذكر أن دعم حساب المواطن، يتم صرفه بشكل مباشر في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، كما يتم  العمل على تقديم الموعد يوماً واحداً أو تأخيره يوماً، وذلك في حالة مصادفة يوم الصرف إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية.

حساب المواطن | حاسبة الدعم التقديرية تكشف زيادة جديدة في مقدار الدعم لدفعة يوليو 2019

كما أوضح عدد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن، عن وجود زيادة جديدة في مبلغ الدعم الشهري المقدم في الدفعة 20 من البرنامج والتي تم صرفها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تفاصيل زيادة حساب المواطن

كما تفاوتت الزيادة بشكل كبير في مبلغ حساب المواطن في الدفعة الحالية، حيث أوضح العديد أنها تخطت حاجز الـ 50 ريالاً، وأكد البعض عن زيادة الدعم بمقدار 20 ريال، ولكن للآن لم يوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل الزيادة.

ويمكن لكافة المستفيدين والمستفيدات متابعة مقدار الدعم المقدم من البرنامج بشكل دوري والمقارنة مع الشهور الماضية، من خلال حاسبة الدعم التقديرية (هنا) من خلال بوابة حساب المواطن.

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عن الكاتب

أحمد عيسى

كاتب في مجال الأخبار أعمل في كتابة الأخبار منذ عام 2007 واهتم بالرياضة والأخبار المحلية دائماً باستمرار، حاصل على معهد حاسب آلي وأجيد الكتابة في الشأن الرياضي والأخبار المحلية

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