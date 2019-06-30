حساب المواطن | خطوات إضافة التابعين الى برنامج حساب المواطن

نقدم لكم خطوات “إضافة التابعين” للإستفادة من الدعم المقدم فى برنامج “حساب المواطن” ، وكذلك شروط التقديم للاستفادة من الدعم المقدم، وقد اعلن المتحدث الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” ، ان 44 فى المئة من اجمالي المستفيدين قد حصلوا على الاستحقاق بمتوسط دعم بمبلغ قدرة الف ريال سعودي لكل أسرة، وقد تجاوز اعداد المستفيدين من البرنامج 2.2 مليون مستفيد، اما اعداد التابعين قد بلغ 8.6 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستوفين لشروط الاستحقاق والاهابية اكثر من 1.4 مليون مستفيد .

شروط التقديم فى حساب المواطن



يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية .

ويتم إستثناء ابنه او ابن المواطنة او الزوجة غير السعودية او الزوج غير السعودي .

يتم إستثناء ايضا حاملي بطاقات التنقل .

يشترط ان يقيم المستفيد بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية .

ان لا يقيم خارج المملكة اكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهر الماضية .

يشترط عدم تواجد المستفيد في السجون أو دو الايواء الحكومية .

توافق جميع البيانات المسجلة مع البيانات الخاصة بالجهات ذات العلاقة .

يتم صرف الاستحقاق للاسر التي تعتمد مع معاييريها مع شروط الاستحقاق، فى حالة إيجمالى دخل الاسرة والتابعين لها وعدد افرادها اذا كانوا اقل من 18 عام او أكثر .

وقد بلغ إيجمالى المدفوعات منذ انطلاق برنامج “حساب المواطن” 45 مليار ريال سعودي، فيما بلغ نسيه المستوفين والمستفيدين من البرنامج والتى انطبقت عليهم الشروط الأهلية 83 فى المئة، بينما بلغ مجموع المدفوعات باثر رجعي مبلغ قدرة 342 مليون ريال سعودي .