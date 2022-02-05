حساب المواطن..خطوات تغيير رقم الآيبان للمستفيدين ” فيديو توضيحي “

قام برنامج حساب المواطن بتوضيح خطوات تغيير رقم الآيبان وأوضح أهمية هذا التغيير للمستفيدين وذلك حتى لا يتأثر دفعات الاستحقاق بسبب مشكلة رقم الآيبان ورقم الحساب البنكي لذلك على الجميع مراجعة رقم الآيبان للحسابات البنكية والتأكد من الرقم هو الرقم الصحيح أو تغير الرقم بالرقم الصحيح لتجنب مشاكل نزول الدفعات.

خطوات تغيير رقم الآيبان في حساب المواطن

من خلال خمس خطوات بسيطة يمكن من خلالها التأكد من رقم الآيبان أو تعديل رقم الآيبان في حساب المواطن وهذه الخطوات هي كالتالي بالترتيب:_

أولاً الدخول إلى حسابك في برنامج حساب المواطن من خلال البيانات المسجلة سابقاً.

ثانياً من الصفحة الرئيسية قم باختيار تعبئة و استكمال بيانات الحساب البنكي الخاص بك.

ثالثاً قم بحفظ البيانات بعد التأكد من صحتها أو العديل عليها.

رابعا انتظر رسالة حساب المواطن والتي سيقوم بإرسالها إلى جوالك المسجل والتي تفيد بتأكيد رقم حسابك البنكي.

خامساً قم بالدخول إلى حسابك مرة ثانية وقم بالضغط على تأكيد الحساب البنكي والإقرار بأنه قد تم حل المشكلة.

فيديو توضيحي

شروط الأهلية في حساب المواطن