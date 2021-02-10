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حساب المواطن دخول للحصول على دفعات شهر فبراير 2021

بواسطة نوران
حساب المواطن دخول حساب المواطن دخول

حساب المواطن دخول للحصول على المنحة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تقوم الوزارة بتقديمها لكافة الأسر الفقيرة والمتوسطة، كما يتم تقديمها للمطلقات والأطفال والأيتام، يتم تحديد مبلغ الدعم من خلال المراحل السنية المختلفة لبرنامج حساب المواطن حيث يتم صرف مبالغ حساب المواطن المالية يوم 10 من كل شهر ميلادي على أن يكون اليوم الأربعاء 10  فبراير هو موعد صرف حساب المواطن وذلك لكل الأفراد المشمولين بالدعم والرعاية داخل المملكة العربية السعودية.

1 حساب المواطن دخول
2 موقع حساب المواطن
3 أهلية حساب المواطن

حساب المواطن دخول

حساب المواطن دخول يمكنكم من التعرف هل تم إيداع الأموال البنكية في الحسابات الخاصة بكم أم لا، ويعد دخول حساب المواطن هو الفارق الوحيد لمعرفة ذلك وفي حالة عدم التمكن من دخول حساب المواطن يمكنكم الاتصال على رقم تليفون حساب المواطن 19912 والتحدث مع خدمة العملاء لمعرفة مبلغ الدعم وهل هناك أي مشكلة في نزول الدفعة الحالية.

موقع حساب المواطن

  1. موقع حساب المواطن يمكنكم من خلاله تحديث البيانات الخاصة بكم.
  2. يمكنكم حساب المواطن دخول برقم الهوية وكلمة المرور.
  3. كتابة رمز التحقق.
  4. النقر على دخول صفحة الحسابات البنكية.
  5. الاستعلام عن الدفعات المالية ومنحة حساب المواطن.

أهلية حساب المواطن

  1. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. التواجد داخل المملكة لمدة 3 اشهر على الأقل.
  3. عدم التواجد بأي دور رعاية أو احد السجون.
  4. إدراج جميع البيانات المهمة والتي يريدها البرنامج مثل الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة ومراحلهم الدراسية المختلفة.
  5. بالنسبة للمطلقات والأرامل والأيتام والأطفال يجب إدراج جميع الأوراق المطلوبة والتي تثبت ذلك حتي يتم صرف المنح المقدمة من برنامج حساب المواطن.
نوران

صحفية ومحررة بموقع كلمة اعشق القراءة والكتابة والتكنولوجيا وكل أخبار الوطن العربي والأخبار الخليجية خاصة اهتم بممارسة الرياضة والسباحة واهتم بكل ما هو جديد في عالم الأخبار وعالم البرامج الإلكترونية والتسوق أون لاين والشراء عبر الأنترنت

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