حساب المواطن.. زيادة في قيمة الدعم تصل إلى 50 ريالا.. ورابط حاسبة الدعم

حساب المواطن ، كالعادة بدأ مستفيدي حساب المواطن من بدء صرف الدفعة 20 من برنامج حساب المواطن وقد وجد مستفيدوا البرنامج أن هناك زيادة في مبلغ الدعم الشهري وهذه الزيادة غير ثابته بل متفاوتة، فقد أكد البعض أن هذه الزيادة تخطط ال50 ريال سعودي بينما اكد البعض أن هذه الزيادة بلغت 20 ريال سعودي ولكن لم يتضح إلي الآن أسباب هذه الزيادة .

وقد فسر البعض أسباب الزيادة في الدفعة 20 من حساب المواطن والتي نزلت هذا الشهر للمستفيدين وبين زيادة أسعار الوقود التي من المحتمل أن تزيد الفترة القادمة .

وكما ذكرنا سابقا فأنه قامت اليوم صباحا مع ساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو بإيداع مبلغ الدفعة 20 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين وبدأ بالفعل المواطنين المستفيدين بسحب الدفعات .

والهدف الرئيسي من حساب المواطن هو مساعدة أصحاب الدخول المنخفضة على مواكبة عملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والتي يترتب عليها زيادة أسعار الكهرباء والوقود.

ومن الجدير بالذكر ان المتبع في صرف برنامج حساب المواطن انه يتم صرفه يوم 10 من كل شهر ميلادي واذا تصادف مع هذا التاريخ اجازة رسمية يتم تقديمه يوما أو تأخيره يوما.

رابط صفحة قيمة الاستحقاق:

وعلى من يرغب من المواطنين معرفة قيمة الاستحقاق يقوم بزيارة حاسبة الدعم التقديرية