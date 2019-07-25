حساب المواطن | صدور نتائج الأهلية للدورة 21 .. ورابط التحقق وقيمة الدفعات هنا

أعلن برنامج حساب مواطن، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرين (21) لشهر أغسطس المقبل عام 2019 ؛ مشيرا إلى أنه من يرغب في التحقق عليه الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الإنترنت وهي خاصة بحساب المواطن ؛ ونشر حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة تويتر رابط التحقق الخاص بالدخول على المنصة الإلكترونية، والبحث عن نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرين (21).

حساب المواطن: نتائج الأهلية وقيمة الدفعات حتى يونيو 2019

يذكر أن حساب المواطن أعلن سابقا في صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين (20) أن إجمالي قيمة الدفعات ببرنامج حساب المواطن حتى صدور نتائج الأهلية يوم 19 يونيو 2019 وصلت إلى 45 مليار ريال، وجار الكشف فور إعلان حساب المواطن عن القيمة حتى يومنا هذا الذي صدرت فيه نتائج الأهلية للدورة 21.

صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرون (شهر أغسطس 2019)

وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/CgfaLWTibY — حساب المواطن (@citizenaccount) July 25, 2019

نتائج الأهلية في حساب المواطن

وتسعى حكومة المملكة العربية السعودية دائما إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر السعودية والأهالي؛ وخصوصا بعدما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى يتحقق التوازن الاقتصادي والمالي بالمملكة ؛ وضمن برنامج ورؤية السعودية في 2030.

شروط الأهلية في حساب المواطن