الآن| حساب المواطن يبدأ في صرف الدفعة 18 لشهر مايو

أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن على الصفحات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي أن اليوم الخميس 9 مايو هو موعد صرف الدفعة 18 لحساب المواطن ، وأكد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم “حساب المواطن” على أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لتخفيف الاعباء على المواطنين اثر الاصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة.

حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف الأعباء على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط لتصحيح المسار ومواكبة زيادة أسعار منتجات الطاقة والمياه ، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية وأن الدعم الحكومي سيصل إلى مستحقيه والمستوفون عليهم شروط صرف دعم حساب المواطن.

ضرورة الافصاح عن الدخل

أعلن حساب المواطن عن ضرورة الإفصاح عن الدخل المحقق لكامل أفراد الأسرة بما فيهم دخل الزوجة ، ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المواطن ومطابقتها بالمستندات الرسمية ، وفي حالة وجود اختلاف يتم التعامل بالمستندات الرسمية ، وفي بعض الأحيان تكون الأسرة مؤهلة لكن لا يتم الصرف لها ، وذلك لأن دخل أفراد الأسرة أعلى من الحد الذي يتم صرف دعم حساب المواطن له.

شروط أهلية حساب المواطن

يتم صرف دعم حساب المواطن فقط للمواطنين السعوديين الحاملين للجنسية السعودية ، ولا يقبل ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية ، ويجب أن يكون المواطن متواجد بشكل دائم في المملكة العربية السعودية ولا يتواجد في دور الإيواء والسجون.

صرف حساب المواطن

تم البدأ في صرف دعم حساب المواطن رسميا كما أكد المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن على تويتر

سيتم صرف مخصص الدعم من برنامج #حساب_المواطن لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة يوم الخميس الموافق

9 مايو بإذن الله. pic.twitter.com/8Qu5A4NaQu — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) May 7, 2019

شكاوى حساب المواطن

ننشر لكم أوقات عمل قسم الدعم وتقبل الشكاوي المتقدمة بسبب صرف حساب المواطن.