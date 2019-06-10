حساب المواطن| طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق بعد نزول الدفعة 19 عبر ca.gov.sa

حساب المواطن.. بعد الاعلان عنها قبل أيام قليلة، تم رسميًا اليوم الإثنين الموافق العاشر من شهر يونيو 2019، الموافق السابع من شهر شوال 1440، إيداع الدفعة رقم 19 لمستفيدي الدعم عبر حساب المواطن بقيمة 2.5 مليار ريال، والمخصصة لمستفيدي دفعة شهر يونيو الجاري، وذلك للمستفيدين وفقًا للشروط التي تم وضعها من الحكومة السعودية، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، واستفاد من صرف الدفعة التاسعة عشر ليونيو الجاري أكثر من 12.4 مليون مستفيد وتابع، ننشر لكم شروط الحصول على دفعة حساب الموطن والحاسبة التقديرية لمعرفة الاستحقاق.

شروط الاستفادة من الدعم عبر حساب المواطن

وفي البداية يهدف برنامج حساب المواطن إلى الدعم الحكومي والرسمي لذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا، ويخضع المستفيد فيه لعدد من الشروط والتي تتمثل في:

أن يكون سعوديًا الجنسية.

أن يكون حاملاً بطاقة التنقل بالمملكة.

العائلة السعودية المتزوجة من أجنبي.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

هذا ويقسم حساب المواطن الدعم لـ3 فئات، هم (أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط)، حيث أن كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريال تستحق الدعم، مقسمة للفئات الثلاثة الآتية:

تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ 1200 ريال شهرياً. تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 1000 ريال شهرياً. تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ 600 ريال شهرياً.

ويتم في البداية الدخلو لحساب المواطن عبر رابط هذا الرابط ca.gov.sa، ثم يتم اتباع الخطوات والتسجيل للمستفيدين برقم الهوية أو كارت العائلة – التسجيل في حساب المواطن لابد فيه أن يتم الاجابة مِلئ البيانات المطلوبة كاملة.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية في حساب المواطن

يبدأ كما سردنا سابقًا في تسجيل الدخول عبر رابط حساب المواطن على الانترنت، ثم اتباع الخطوات التالية:-