حساب المواطن: على المواطنين سرعة التسجيل للاستفادة من دفعة يوليو القادمة

حساب المواطن هو برنامج أطلقته الحكومة السعودية بهدف دعم الأسر الفقيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم المادي المباشر لهم، لحماية تلك الأسر من الأثر المباشر والغير مباشر للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة السعودية لإصلاح الاقتصاد والتي يمكن أن تتسبب في تحمل المواطنين في المملكة لأعباء اقتصادية إضافية.

ولهذا تم عمل برنامج حساب المواطن بحيث يساعد الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن عمليات الإصلاح والتطوير للافتصاد السعودي.

التسجيل في ال 20 دفعة يوليو 2019:-

ناشد حساب المواطن المواطنين في المملكة بضرورة التسجيل فى حساب المواطن حتي يتسنى لهم الاستفادة من دفعة يوليو القادمة.

حيث يمكن للمواطنين التسجيل في حساب المواطن دفعة يوليو المقبلة من خلال الضغط هنا

موعد صرف الدفعة ال19 من حساب المواطن:-

منذ أن تم إطلاق برنامج حساب المواطن للمواطنين في المملكة العربية السعودية يكون موعد صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر فى حالة ما إذا كان اليوم العاشر يوافق يوم عطلة رسمية.

مراحل التسجيل في حساب المواطن:-

تبدء عملية التسجيل في حساب المواطن من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج والذي تم إطلاقه منذ نشأة البرنامج، حيث يقوم المسئولين بعد التسجيل بفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتأكد من صحة البيانات، ثم يأتي بعد ذلك المرحلة الثانية حيث يتم فى تلك المرحلة إرسال رساله على هاتف المواطنين المرشحين والمتقدمين للتسجيل من قبل في حساب المواطن، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي مرحلة إعلان البدل المادي الذي تم تقديره للمواطن حسب حالته.