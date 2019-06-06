حساب المواطن لشهر يونيو 2019 للاستعلام عن الدفعة 19 ونتائج الأهلية وزارة العمل السعودية

حساب المواطن السعودي ضمن برامج المساعدات للمواطنين السعوديين، والذي تم إطلاقه منذ شهر فبراير لعام 2017، بأمر ملكي مباشر، وذلك لصرف بدل نقدي للمواطنين السعوديين والسعوديات التي تنطبق عليهم شروط الأهلية، والذي تم إقراره نتيجة الإصلاحات المباشرة والغير مباشرة الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية 2020، وأدت لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وصولا لرؤية المملكة 2030.

حساب المواطن لشهر يونيو 2019

منذ إطلاق برنامج حساب المواطن، والبدء في صرف الدفعات للمستحقين، فقد تم الوصول للدفعة التاسعة عشر، حيث يتم الصرف الشهري يوم 10 من كل شهر ميلادي، وبذلك يأتي موعد الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10- 6- 2019، وسيتم إيداع حسابات المستفيدين بالبرنامج عبر الحسابات البنكية، ويتم الاستعلام بالدخول على الحساب المخصص للمواطن برقم الهوية بموقع وزارة العمل السعودية.

رابط حساب المواطن الالكتروني

يتم الاستعلام عن الدفعة التاسعة عشر من #حساب_المواطن، من خلال الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي، حيث اكد الحساب الرسمي لللمواكن عبر موقع التواصل تويتر، بأنه يتبقى أيام على إيداع الدفعة التاسعة عشر، والتي يتم الصرف فيها لكلا من:

مستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن

من تقدم على تظلمات الأهلية لدفعة الثامنة عشر

حاسبة حساب المواطن الدفعة 18

من خلال موقع التواصل الاجتماعي توتير، تم إيداع تفاصيل الدفعة 18، وحالة المستفيدين، وفق الصورة التالية:

من خلال إحصائية شهر مايو 2019 للدفعة الثامنة عشر نجد الأتي: