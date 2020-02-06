حساب المواطن: لم تصدر مبالغ الدفعة 27 لشهر فبراير وضرورة اتخاذ هذا الإجراء منعًا لتوقف الدعم

في بيان جديد له، أكد برنامج حساب المواطن، بأنه لم تصدُر حتى الآن مبالغ الدعم المخصصة للدفعة السابعة والعشرين عن شهر فبراير الجاري 2020، لافتًا إلى أنه في حال انطبقت معايير وشروط الاستحقاق على المستفيدين، سيتم صدورها وإيداعها الحسابات البنكية الخاصة بهم يوم الإثنين المقبل الموافق العاشر من فبراير كما هو معتاد، حيث يتم صرف الدفعات يوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء إذا جاء يوم الصرف في يوم عطلة رسمية بالبلاد فيتم تأخيرها أو تبكيرها يوم واحد للصرف كما حدث في الشهر الماضي للدفعة 26، عندما جاء يوم الصرف يوم 10 يناير يوم الجمعة، فتم تقديمها وصرفها يوم الخميس 9 يناير.

شروط حساب المواطن 1441

ومن ناحية أخرى، رد برنامج حساب المواطن على استفسارات وتساؤلات العديد من المستفيدين بشأن بعض الأمور التي تخص صرف الدفعات، مشددًا أيضًا على ضرورة استيفاء شروط الأهلية الكاملة للمستفيدين لصرف وتسجيل الدفعات، والتي تتمثل في:

أن يكون المُسجل والمتقد للتسجيل سعوديًا الجنسية.

مع استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.

استثناء حاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.

لآ يكون المستفيد مقيمًا خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ألا يكون المستفيد متواجدًا بأي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

ضرورة توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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رابط التسجيل والاستعلام بحساب المواطن

جدير بالذكر أن معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، مع ضرورة تسجيل البيانات بدقة عالية مطابقةً مع الأوراق الثبوتية الرسمية، ويمكنكم الاستعلام والتسجيل من خلال الدخول لرابط: برنامج حساب المواطن الإلكتروني.

تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن

ومن ناحيية أخرى، طالب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، مستفيدي صرف دفعات الحساب، بسرعة تحديث بياناتهم، مؤكدًا بأن هذا الأمر إلزامي لمن طرأ على بياناته أي تغيير، مشيرًا إلى أن عدم التحديث إلى إيقاف الدعم لحين تحديثها.