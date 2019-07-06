حساب المواطن.. موعد إيداع دعم الدفعة 20 ورابط التسجيل للاستفادة من الدعم

حساب المواطن أعلن عن موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة، موضحا أنه تبقى 4 أيام على إيداع الدفعة العشرين من البرنامج، والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية ذات الدخل المنخفض وذلك لمعاونتهم على أعباء المعيشة وارتفاع أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه.

وفي نفس السياق حثت أدارة برنامج حساب المواطن تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21 ،والتي سيتم إيداعها في شهر أغسطس المقبل، وجاء هذا التنوية حتي يكون يوجد متسع من الوقت للكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن والتسجيل في البرنامج بشكل صحيح دون مشاكل أو أي أخطاء.

الشروط الأهلية لحساب المواطن

بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطي اعددهم حاجز الـ 4.12 مليون مستفيد وتابع، فيما اكد البرنامج على أن التسجيل في البرنامج يستمر للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج وهى كما يلي:

يكون المسجل سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 ً يوما خلال الـ12 ً شهرا الماضية.

يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 ً عاما.

رابط التسجيل في حساب المواطن

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد أودع في وقت سابق 5.2 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو الماضي من عام 2019، وذكرت التقرير الصادرة عن أدارة حساب المواطن انه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 2.9 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

ويكون السبيل الوحيد للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن من خلال رابط السجيل في حساب المواطن، ويكون التسجيل وفق الشروط الأهلية والتي سبق وان ذكرنها في السطور الماضية، حيث تحرص المملكة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، إلا أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم.