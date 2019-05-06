حساب المواطن | موعد الدفعة الـ 18 ومواعيد العمل خلال شهر رمضان

أعلن حساب المواطن من خلال موقعه الرسمي ردا على استفسار احد المواطنين عن مواعيد استقبال اتصالات المواطنين وشكاواهم خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك عن موعد صرف الدفعة رقم 18 من حساب المواطن، أن موعد صرف الدفعة الـ18 للمستحقين سيكون بدأ من يوم 9 مايو الجاري بعد أن تم تقديمها يوم واحد نظرا لان يوم 10 مايو سيصادف يوم جمعة، وذلك وفق الآلية المتبعة لصرف مستحقات حساب المواطن لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

حساب المواطن يعلن مواعيد شهر رمضان

هذا وقد أكد حساب المواطن أن مواعيد العمل خلال الشهر الكريم ستكون في الأوقات التالية:

الفترة الأولى من 10:00 صباحا وحتى 3:00 عصرا.

والفترة الثانية من 8:00 مساءا وحتى 1:00 صباحا.

وأشار حساب المواطن إلى أن الموقع الخاص بالتسجيل يعمل طوال الوقت لمن يرغب في التسجيل عبر بوابة التسجيل الإلكتروني لحساب المواطن عبر الرابط التالي، ca.gov.sa. وذلك في حالة استيفاء من يقوم بالتسجيل لكافة شروط الأهلية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

شروط الأهلية للاستفادة من حساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وكذلك أبن أو أبنة المواطنة، والزوج والزوجة غير السعودية ومن يحمل بطاقة التنقل.

كما يشترط أن يقيم المستفيد بالمملكة بشكل مستمر ولا يكون قد أقام لمدة تتجاوز 90 يوم خلال ألاثني عشر شهر الأخيرة.

وان لا يكون المستفيد مقيم بأي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

ويتم تقييم معايير الاستحقاق طبقا لدخل الأسرة الإجمالي.