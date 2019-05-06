 التخطي إلى المحتوى

حساب المواطن | موعد الدفعة الـ 18 ومواعيد العمل خلال شهر رمضان

كتب أحمد ياسين آخر تحديث

أعلن حساب المواطن من خلال موقعه الرسمي ردا على استفسار احد المواطنين عن مواعيد استقبال اتصالات المواطنين وشكاواهم خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك عن موعد صرف الدفعة رقم 18 من حساب المواطن، أن موعد صرف الدفعة الـ18 للمستحقين سيكون بدأ من يوم 9 مايو الجاري بعد أن تم تقديمها يوم واحد نظرا لان يوم 10 مايو سيصادف يوم جمعة، وذلك وفق الآلية المتبعة لصرف مستحقات حساب المواطن لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

حساب المواطن يعلن مواعيد شهر رمضان

هذا وقد أكد حساب المواطن أن مواعيد العمل خلال الشهر الكريم ستكون في الأوقات التالية:

الفترة الأولى من 10:00 صباحا وحتى 3:00 عصرا.

والفترة الثانية من 8:00 مساءا وحتى 1:00 صباحا.

موعد آذان المغرب والفجر في السعودية

موعد آذان المغرب الفجر
موعد آذان المغرب الفجر مصر السعودية
 وظائف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

التقديم على وظائف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز
رابط وظائف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

وأشار حساب المواطن إلى أن الموقع الخاص بالتسجيل يعمل طوال الوقت لمن يرغب في التسجيل عبر بوابة التسجيل الإلكتروني لحساب المواطن عبر الرابط التالي، ca.gov.sa. وذلك في حالة استيفاء من يقوم بالتسجيل لكافة شروط الأهلية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

شروط الأهلية للاستفادة من حساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وكذلك أبن أو أبنة المواطنة، والزوج والزوجة غير السعودية ومن يحمل بطاقة التنقل.

كما يشترط أن يقيم المستفيد بالمملكة بشكل مستمر ولا يكون قد أقام لمدة تتجاوز 90 يوم خلال ألاثني عشر شهر الأخيرة.

وان لا يكون المستفيد مقيم بأي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

ويتم تقييم معايير الاستحقاق طبقا لدخل الأسرة الإجمالي.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.