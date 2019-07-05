حساب المواطن موعد صرف الدفعة الجديدة لمستحقي الدعم وطريقة الاستعلام عن قيمة المبلغ المستحق

تترقب الأسر المتوسط الدخل موعد صرف دفعات حساب المواطن السعودي التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الأجتماعية وكلفت بعض المسئولين للاستعلام عن الحالات الأجتماعية الخاصة بالمواطن.

نقدم لكم عبر موقعكم كلمة آخر أخبار موعد الدفعة العشرين من حساب المواطن وطريقة الاستعلام عن مبلغ الدعم وتعتبر تلك الدفعات مساعدة من وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بالسعودية للمواطنين ذات الدخل المادي المنخفض أو المتوسط، وبالفعل قامت وزارة العمل بعمل تطبيق لهواتف المحمول للاستعلام عن الحالات المستحقة الدعم من حساب المواطن الذي تم تفعيله منذ 4 أشهر مع العلم بأن دفعات حساب المواطن يتم صرفها اليوم العاشر من كل شهر.

موعد صرف الدفعة العشرين من حساب المواطن بالسعودية

والجدير بالذكر أن السلطان القحطاني أعلن عبر الصفحة الرسمية لحساب المواطن أن تلك الدفعات يستلمها أكثر من 882 ألف عملية كل شهر على العلم بأن مبلغ الأيداع سيتم بعد 6أيام الموافق الخميس القادم 10 يوليو 2019 سيتم صرف جميع الدفعات للأسر متوسطى الدخل حيث تصل قيمة الدفعة ل1000 ريال سعودي للأسرة الواحدة وأجمالى مبلغ الدعم للمستحقين 2 ونصف مليار.

رابط حساب المواطن للاستعلام عن قيمة مبلغ الدعم

يستطيع المواطنوان المستحقي الدعم الاستعلام عن كافة التفاصيل عن طريق رابط حساب المواطن أو عن طريق الأتصال بخدمة العملاء 19912 حتي يوم الخميس موعد صرف الدفعة العشرين لحساب المواطن من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساءا، لذا يستطيع كافة العملاء الاستعلام عن آخر أخبار موعد صرف دفعات القادمة لحساب المواطن التابعة لوزارة العمل والتنمية الأجتماعية وقيمة المبلغ المستحق.