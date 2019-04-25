رابط نتائج الأهلية حساب المواطن الدورة 18 مايو 2019 ca.gov.sa

منذ قليل أعلن حساب المواطن عبر صفتحه الرسمية على تويتر اليوم الخميس عن صدور حساب المواطن نتائج الأهلية، كما أعلن حساب المواطن عن رابط التحقق من الأهلية، الجدير بالذكر أن سلطان القحطاني قد أعلن عبر تويتر عن النسبة التي حصلت على الاستحقاق الكامل في الدفعة السابقة الدفعة 17 من حساب المواطن، ووصلت النسبة إلي 44%، بلغت نسبة أرباب الأسر بنحو 93% للذكور مقابل 7 % للإناث، بينما بلغت نسبة المواطنين المستقلين الذين حصلوا على الدعم كاملاً لدفعة أبريل بنسبة 47% للذكور مقابل 53 للإناث.

حساب المواطن نتائج الأهلية

عبر تويتر قد أعلن حساب المواطن عن رابط نتائج الأهلية من هنا، ودعي البرنامج إلي التجقق من الأهلية عبر البوابة الرسمية لحساب المواطن.



الجدير بالذكر أن التسجيل في الدفعة 18 من حساب المواطن قد انتهي، وقد أعلن سابقاً برنامج حساب المواطن أن الموعد النهائي للتسجيل في دفعة مايو قبل يوم 10 أبريل الماضي.

موعد صرف الدفعة 18 من حساب المواطن

أجاب حساب المواطن عن استفسار لمواطن قد سأل هل بينزل شيء قبل شهر رمضان الكريم؟ ، وأجابت خدمة عملاء حساب المواطن، بأنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادياً، أو يوم قبله أو بعده في حالة صادف عطلة نهاية الأسبوع، ومن المُقرر أن يتم صرف الدفعة 18 يوم 10 مايو الموافق 10-5-2019، كما يُمكنك التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بحساب المواطن عن طريق الاتصال على 19912 من الأحد للخميس بداية من الساعة 8 صباحاً وحتي العاشرة مساءً.

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