حساب المواطن وإيداع الدفعة 20 (شهر يوليو) بعد ساعات.. ورابط حاسبة الدعم والاستعلام عن قيمة الدفعة

حساب المواطن يقترب من إيداع الدفعة 20 في حسابات المواطنين، وكما هو محدد لها كل يوم 10 من الشهر الميلادي يتم إيداع قيمة الدفعة من حساب المواطن، ويبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط حاسبة الدعم والاستعلام عن قيمة الدفعة وهو ما نوفره في موضوعنا هذا.

رابط الاستعلام برقم الهوية عن قيمة الدفعة

وينتظر المواطنون المقيدون في برنامج حساب المواطن بالسعودية لحظة إيداع الدفعة كل شهر ، إذ أعلن برنامج حساب المواطن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن غدا الأربعاء الموافق 10 يوليو هو موعد صرف الدفعة 20 من حساب المواطن، أما عن قيمة الدفعات التي تم صرفها حتى الآن فقد صرح المتحدث باسم حساب المواطن سلمان القحطاني أن القيمة بدءا من الدفعة الأولى حتى الدفعة 19 تقدر بنحو 45 مليار ريال، وأن جميع المستحقين لدعم حساب المواطن يمكنهم الاستعلام برقم الهوية عبر رابط البوابة الإلكترونية.

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حاسبة الدعم

يستطيع كل مستحق من برنامج حساب المواطن أن يتعرف على قيمة ومبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه وذلك عبر الخدمة المتوفرة على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وكانت هذه إجابة برنامج حساب المواطن على موقع التغريدات القصيرة تويتر بعد تساؤل أحد السائلين إمكانية معرفة قيمة الدعم قبل الإيداع.

موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن

وكما عود برنامج حساب المواطن المستحقين ومن يرغب في الحصول على الدعم من حساب المواطن أن يتقدم بالتسجيل في الدفعة 21 والتي يتم صرفها يوم 10 أغسطس المقبل والذي يوافق يوم سبت.