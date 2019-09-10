رقم تليفون حساب المواطن وحساب خدمة المستفيدين| بدء إيداع الدفعة 22 ورابط التسجيل في دفعة شهر أكتوبر







رقم تليفون حساب المواطن للإستفسار عن جميع الشكاوي ومعرفة متوسط الدخل المستحق للأسرة، وهو برنامج حكومي يهتم بتقديم الدعم إلى الأسر محدودة الدخل، لتحمل أعباء الحياة والمصاريف، وفروق الأسعار ودفع فواتير الكهرباء وغيرها، وهو برنامج تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لحساب الأسر منخفضة الدخل من التوسعات الإقتصادية، وأطلق برنامج حساب المواطن لأول مرة عام 2017، وقام بتغطية أكثر من 12مليون سعودي حتى الآن، ويتم إيداع المبالغ النقدية في حسابات المستفيدين، من اليوم الخميس 8 أغسطس 2019.

يمكن معرفة المبالغ النقدية في الحساب من خلال الحاسبة، وستجدها على موقع حساب المواطن، أو يمكنك استخدام رقم الهاتف، للاستعلام عن كافة الأشياء.



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وقام برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه عام 2017حتى دفعة مارس السابقة، بدفع ما يقرب من 30.5 مليار ريال للأسر السعودية، وللاستفادة من حساب المواطن هناك شروط يجب ان تتوفر في المتقدم، وينتظر الكثير من الناس دفعة شهر سبتمبر، التي ستدفع في حسابات المستفيدين حتى نهاية اليوم، وحسب ما نشر على صفحة حساب المواطن على توتير، فيمكن الآن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من دفعة شهر أكتوبر المقبل.







تفاصيل الدفعة الـ22 | 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر. pic.twitter.com/sAibrlw0vJ — حساب المواطن (@citizenaccount) September 10, 2019







شروط الاستحقاق والتسجيل

للاستفادة من برنامج حساب المواطن، هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم وهي :







أن يكون حاملا للجنسية السعودية.

أن يكون مقيما في السعودية.

توافق البيانات.

وللتسجيل يتم فتح الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا.

ويتم كتابة البيانات الصحيحة بشكل دقيق، مثل كتابة رقم الهوية في المكان المحدد لها، وكتابة تاريخ الميلاد، وكتابة رقم الجوال المستخدم، فهو سيكون وسيلة التواصل، ثم يتم إكمال باقي البيانات المطلوبة، وللعلم فالتسجيل في حساب المواطن متاح طوال العام.

الأهداف الذي يسعى برنامج حساب المواطن إلى تحقيقها

يسعى برنامج حساب المواطن إلى التخفيف عن الأسر السعودية منخفضة الدخل، والتي قد تضرر بسبب فرق وزيادة الأسعار، والإصلاحات الاقتصادية التي تحدث في المملكة. يسعى برنامج حساب المواطن إلى رفع كفاءة الدعم الحقيقي، وتوجيه للمستحقين بالفعل. ويهدف حساب المواطن أيضا إلى تشجيع الشعب، على إتباع سياسية ترشيد الاستهلاك.

مستفيد برنامج حساب المواطن، يمكننا خدمتك بشكل أفضل عبر رقم الاتصال الموحد 19912 أو عبر خدمة صوتك مسموع من خلال الرابط:https://t.co/GgetgnYiHe pic.twitter.com/fKQwsvuPD3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 27, 2019

وهناك فئات معينة هي التي يمكنها الاستفادة من برنامج حساب المواطن، هي الأسر السعودية المقيمة في السعودية، والفرد السعودي المستقل، والأشخاص الحاملين لبطاقات التنقل، وأيضا أسرة المرأة السعودية التي تزوجت من شخص غير سعودي، وقام حساب المواطن بتغطية ما يقرب من 82% من الأسر السعودية، وبعد التسجيل في برنامج حساب المواطن في حالة تطابق الشروط السابقة بك، يقوم برنامج حساب المواطن بإرسال الرسائل على الجوال المسجل لك بالقبول، وبعدها تبدأ مرحلة إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات، ومن خلال رقم تليفون حساب المواطن، يمكنك الاستفسار عن أي شيء، ويمكنك الآن التسجيل في الدفعة 23 من برنامج حساب المواطن، وذلك قبل إنتهاء يوم 10 سبتمبر وفقا للشروط المذكورة سابقا، وفي حالة مطابقة الشروط السابقة عليك، يمكنك التقديم عبر الموقع الإلكتروني المذكور سابقا.