حساب المواطن وتنبيه مهم قبل إيداع دفعة يوليو.. ورابط معرفة قيمة الاستحقاق

ينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في الحسابات النبكية والتي تنص إجراءات الإيداع على أنه يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، وإذا وافق اليوم العاشر يوم إجازة رسمية يكون الإيداع إما بتقديم لمدة يوم واحد أو التأخير لمدة يوم واحد .

التسجيل كفرد مستقل

وفيما يختص بطريقة التسجيل كفرد مستقل فيذكر أن حساب المواطن شدّد على طريقة التسجيل هذه وآليات التسجيل والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وجاء ذلك في رد برنامج حساب المواطن على استفسار إحدى المواطنات عن إمكانية التسجيل كفرد مستقل وهي تابعة لولي الأمر، وجاء الرد كالتي: إذ تم قبولك في حساب المواطن كفرد مستقل يكون الحالة الخاصة بك تابع غير مؤهل لدى رب الأسرة وهنا يمكن لحساب المواطن حذفك.

معرفة قيمة الاستحقاق

كما رد حساب المواطن موضحا أنه سوف يتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى لكن أن يكون هناك احتساب للتابع غير المؤهل، وهنا تكون الحالة للمواطن الذي يرغب في التسجيل كفرد مستقل إذا انطبقت عليه معايير الاستحقاق أن يشمله الدعم.

رابط الدخول على صفحة قيمة الاستحقاق

أما المواطنون الذين يرغبون في معرفة قيمة الاستحقاق فدعا برنامج حساب المواطن إلى زيارة حاسبة الدعم التقديرية من خلال الضغط على كلمة حاسبة الدعم يتم توجيهك للصفحة الخاصة بمعرفة قيمة الاستحقاق.