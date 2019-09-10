“هنا” رابط التسجيل في حساب المواطن| وشروط الأهلية وموعد دفعة شهر أكتوبر للمستفيدين من حساب المواطن

تعرف على رابط التسجيل في حساب المواطن والتسجيل في دفعة شهر أكتوبر، حيث ينتهي التسجيل في نفس يوم الإنتهاء من دفع الدفعة 22 من حساب المواطن، وسبق بدأ إيداع المبالغ النقدية منذ 14ساعة، ومستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، ويمكن التسجيل في حالة موافاة شروط الأهلية، وهو برنامج حكومي مقدم لدعم محدودي الدخل، وحماية الأسر منخفضة الدخل من الفروق والتوسعات الإقتصادية.







برنامج حساب المواطن قام حتى الآن بتغطية أكثر من 12 مليون سعودي، وفي اليوم العاشر من كل شهر يقوم حساب المواطن، بإيداع المبالغ النقدية في حسابات المستفيدين، وبداية برنامج حساب المواطن كان عام 2017 حيث بدأت الدفعة الأولى، وبلغت قيمة المبالغ الدفعات التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين، منذ 2017 وحتى دفعة مارس ما يقرب من 30.5 مليار ريال.

مستفيد برنامج حساب المواطن، يمكننا خدمتك بشكل أفضل عبر رقم الاتصال الموحد 19912 أو عبر خدمة صوتك مسموع من خلال الرابط:https://t.co/GgetgnYiHe pic.twitter.com/fKQwsvuPD3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 27, 2019







دفعة شهر سبتمبر







وينتظر المستفيدين الآن دفعة شهر سبتمبر في العاشر من الشهر الجاري، ويمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من دفعة شهر أكتوبر، وذلك في حالة إذا كانت شروط الاستحقاق تنطبق عليك، ويمكنك مراجعتها في الأسفل.







أهداف برنامج حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن، إلى تخفيف الأعباء عن الأسر منخفضة الدخل، التي قد تتأثر بسبب الإصلاحات والتوسعات الاقتصادية، مثل زيادة أسعار السلع. يهدف برنامج حساب المواطن، إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، من خلال تطوير النظام المخصص لتوجيه الدعم الحكومي إلى الأسر المستحقة. يعمل برنامج حساب المواطن، على تشجيع سياسة ترشيد الاستهلاك.







والفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن، هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل بسكن خاص، والأشخاص حاملي بطاقات التنقل، ويشمل أسرة المرأة السعودية المتزوجة من شخص أجنبي.

مراحل برنامج حساب المواطن

المرحلة الأولى تبدأ المرحلة الأولى في تسجيل المواطن في البرنامج، من خلال الموقع الإلكتروني، وخلال هذه الفترة يقوم البرنامج بالتأكد من صحة البيانات المقدمة. المرحلة الثانية يتم في هذه المرحلة إرسال الرسائل هواتف المتقدمين، وذلك بالنسبة للأشخاص المقبولين. المرحلة الثالثة وتتمثل هذه المرحلة في الإعلان عن البدل المادي، وإرساله لكل مواطن يستحقه، وذلك قبل زيادة الأسعار.

شروط الأهلية ومتطلبات التسجيل

للاستفادة من برنامج حساب المواطن، يجب أن يكون المتقدم مستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق، وشروط الأهلية هي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم مقيما بالسعودية.

توافق البيانات.

يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا، ويتم إدخال البيانات المطلوبة، وهي كتابة رقم الهوية في الخانة المحددة لها، وكتابة تاريخ الميلاد في الخانة المحددة له، وكتابة رقم الجوال الصحيح والمستخدم للتواصل، وكتابة باقي البيانات المطلوبة في التسجيل، والتسجيل في حساب المواطن متاح على مدار العام، ويمكن التسجيل به خلال أي وقت في العام.

فيديو توضيحي لبرنامج حساب المواطن، للتسجيل أو لتحديث المعلومات.

#أفصح_صح عند التسجيل أو تحديث المعلومات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/V5NDogxQfj — حساب المواطن (@citizenaccount) February 20, 2019

وأستفاد ما يقرب من 43 % من الأسر السعودية من الاستحقاق الكامل من برنامج حساب المواطن، بمعدل 1000 ريال سعودي وذلك متوسط الدعم النقدي، وغطى برنامج حساب المواطن 82% من الأسر السعودية كمستفيدين للدعم النقدي المقدم،وتم بدء إيداع الدعم النقدي في حسابات المستفيدين من حساب المواطن، وسيتم الإيداع حتى انتهاء اليوم، يمكن لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق السابقة، التسجيل من خلال رابط التسجيل في حساب المواطن، التقديم على الدفعة الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني السابق ذكره.