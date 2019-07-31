حساب المواطن يؤكد تقديم موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين

صرح برنامج حساب المواطن انه سوف يتم تقديم ايداع مبالغ الدعم في حساب المواطنين الذين يستفيدون من البرنامج للدفعه الحادية والعشرون.

وقد جاء هذا التصريح بناء على سؤال احد المواطنين بشأن موعد ايداع الدفعه حيث يتزامن موعد ايداعها مع موعد عيد الاضحي المبارك لذلك قام البرنامج بتقديم موعد ايداعات الدعم في حساب المواطنين حيث قال البرنامج”سوف يتم صرف الدعم للدفعة الحادية والعشرون يوم الخميس الموافق 8 اغسطس “.

رابط حاسبة الدعم التقديرية :

وقد ناشد برنامج حساب المواطن المواطنين المستفيدين من الدعم ضرورة التعرف على قيمة الدعم المستحقة لهم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية