حساب المواطن يؤكد تقديم موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين

صرح برنامج حساب المواطن انه سوف يتم تقديم ايداع مبالغ الدعم في حساب المواطنين الذين يستفيدون من البرنامج للدفعه الحادية والعشرون.
وقد جاء هذا التصريح بناء على سؤال احد المواطنين بشأن موعد ايداع الدفعه حيث يتزامن موعد ايداعها مع موعد عيد الاضحي المبارك لذلك قام البرنامج بتقديم موعد ايداعات الدعم في حساب المواطنين حيث قال البرنامج”سوف يتم صرف الدعم للدفعة الحادية والعشرون يوم الخميس الموافق 8 اغسطس “.
رابط حاسبة الدعم التقديرية :
وقد ناشد برنامج حساب المواطن المواطنين المستفيدين من الدعم ضرورة التعرف على قيمة الدعم المستحقة لهم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية
وعلى من يرغب من المواطنين على التسجيل في الدفعة 22 وقد ناشد البرنامج المواطنين على ضرورة التسجيل للاستفادة من البرنامج في سبتمر
شروط الاستفادة على حساب المواطن :
- ان يكون المتقدم سعدي الجنسية ويستثنى من ذلك ان او ابنة المواطنة اوالزوج اوالزوجة غير السعودية والذين يحملون بطاقات
- ان يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر ودائم بحيث ان لا يكون قد اقام لاكثر من ثلاثة اشهر خارج المملكة خلال ١٢ شهرا الماضية
- عدم تواجد المتقدم في اي من دور الايواء الحكومية او السجون.
- ان تكون البيانات التي افصح عنها المستفيد متوافقه مع بيانات الجهات ذات العلاقه
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