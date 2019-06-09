حساب المواطن يؤكد ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع الدفعة التاسعة عشر والتسجيل للدفعة العشرين

أعلن برنامج حساب المواطن على أن غداً هو موعد صرف الدعم المخصص للدفعة التاسعة عشر في حسابات المواطنين وذلك ابتداء من يوم الغد الإثنين ، حيث يعتبر البرنامج هو برنامج حكومي يتبع لوزارة العمل السعودية ، وقد تم إعتماده من اجل تقليل الأعباء التي أثقلت المواطن السعودي صاحب الدخل المتوسط أو المنخفض .

وقد اعلن حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي التدوينات الصغيرة ” توتير ” على أنه سوف يتم صرف الدفعة التاسعة عشر في صباح يوم الإثنين لكافة المستفيدين ، وقد نوه الحساب على ضرورة تحقيق كافة الشروط المطلوبة من المواطنين ، وقد إشترط البرنامج تحقيق ما إذا كان المواطن المتقدم للحصول على الدفعة مستحق للدعم أم لا فيقوم البرنامج بالتحقق من حسابات المواطنين المصرفية والتأكد منها. .

حساب المواطن يحدد شروط الأهلية

المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. أما دعم غير السعوديين يتم في حالات خاصة فقط وهي من يجملون بطاقة التنقل، أو أرملة سعودي مع أبنائها، أو زوجة سعودي أجنبية، أو أجنبي متزوج من سعودية، أو مطلقة مواطن سعودي مع أبنائها.

طريقة الإعتراض في حساب المواطن عن قيمة الدعم المقدم

الدخول إلى البوابة الالكترونية ثم الدخول على الصفحة الرئيسية ثم حالة الدفعات و تقديم شكوى ثن الضغط على . تقديم شكوى على الدفعة الحالية .

التسجيل في الدفعة 20 من حساب المواطن

نشر حساب المواطن من خلال موقع التدوينات الصغيرة تويتر على انه يمكن لكافة المواطنين الراغبين في التسجيل الإستفادة من الدفعة العشرين من خلال الرابط التالي هـــــنـــا