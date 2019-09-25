حساب المواطن يؤكد على نقطة مهمة بشأن المواليد والتابعين

يتلقى حساب المواطن بشكل مستمر عدد من الإستفسارات المهمة على حسابه على تويتر من المواطنين، سواء أولئك الذين يستحقون الدعم أو هؤلاء المنتظرون لإستحقاق الأهلية، أو الذين ينون التسجيل في الحساب عبر موقعه الإلكتروني للحصول عليه، ويتم الإجابة على تلك التساؤلات من خلال خدمة العملاء، ومن خلال هذه الإجابات يتم إضافة معلومات جديدة لكل المهتمين بهذا البرنامج الحكومي، الذي يحقق الكثير للمواطنين وبرغم بعض الإنتقادات التي يتم توجيهها بين الحين والآخر إلا أنه يبقى في المجمل مشروع كبير.







حساب المواطن يوضح معلومة مهمة

وردًا على تساؤل أحد المواطنين بشأن قيامه بتسجيل مولوده يوم 3 محرم الماضي، وهو الموافق الثاني من شهر سبتمبر الميلادي، إلا أنه حتى الآن لم ينزل مولوده في الإستحقاق للدعم فمتى يتم ذلك؟، وقد كان رد خدمة العملاء عليه بأنه إذا تم التسجيل قبل يوم 10 من الشهر الميلادي الحالي وهو سبتمبر، فسوف يتم إبلاغه عبر حسابه عن مدى استحقاقه للدعم في شهر أكتوبر المقبل.







وقد أكد مسئولي خدمة العملاء ببرنامج حساب المواطن أن الأمر كذلك بالنسبة لكل التابعين، وأنه يجب التسجيل قبل يوم 10 في أي شهر ميلادي، حتى يستحق الدعم في الشهر التالي له أو على الأقل يتم الرد بمدى استحقاقه للحصول على قيمة الدعم.

هذا ويستعد الحساب لصرف الدفعة 23، تلك التي سوف يتم الإعلان عن مستحقيها وقيمتها في شهر أكتوبر المقبل.