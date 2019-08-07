حساب المواطن يبدأ ايداع الدفعة 21 حسب معايير الاستحقاق بعد قليل

أعلن المُتحدث الرسمي باسم حساب المواطن ” سلطان القحطاني” أنه سيتم صرف الدفعة 21 من حساب المواطن الخميس 8/8/2019 الموافق 7 ذو الحجة 1440 هـ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المُبارك أعاده الله عليكم بالخير ويتم صرف دفعة حساب المُواطن حسب معايير الاستحقاق والتي يتم تحديدها بناءً على دخل الأُسرة وعدد الأفراد والأعمار.

خدمة عملاء حساب المواطن

تم اتاحة وسائل الاتصال هاتفيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم الاستفسارات والشكاوي للمواطنين السعوديين للاستعلام عن كل ما يخص حساب المواطن:

م بيان الخدمة وسيلة التواصل مواعيد العمل الرسمية 1 رقم حساب المواطن مجاني للشكاوي 19912 من الأحد للخميس من الثامنة صباحاً للعاشرة مساءً 2 خدمة عملاء حساب المواطن تويتر citizen _care على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من الواحدة مساءً حتى 11 مساءً 3 بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa يتم استقبال الاستفسارات على مدار 24 ساعة 4 خدمة صوتك مسموع urv.ca.gov.sa على مدار 24 ساعة

رابط حساب المواطن

يمكنكم التقديم في حساب المواطن عن طريق رابط موقع حساب المواطن والتسجيل للاستفادة من الدعم الذي يُقدم للمواطنين على حسب معايير الاستحقاق من الدعم وإليكم فيديو يوضح خطوات التسجيل في حساب المواطن والاستفادة من دعم الحكومة:

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى دعم الفئات الأكثر استحقاقاً من الدعم الذي تُقدمة المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخل الأفراد الأقل دخلاً والقانطين داخل المملكة العربية السعودية.