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حساب المواطن يبدأ ايداع الدفعة 21 حسب معايير الاستحقاق بعد قليل

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث

أعلن المُتحدث الرسمي باسم حساب المواطن ” سلطان القحطاني” أنه سيتم صرف الدفعة 21 من حساب المواطن الخميس 8/8/2019 الموافق 7 ذو الحجة 1440 هـ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المُبارك أعاده الله عليكم بالخير ويتم صرف دفعة حساب المُواطن حسب معايير الاستحقاق والتي يتم تحديدها بناءً على دخل الأُسرة وعدد الأفراد والأعمار.

خدمة عملاء حساب المواطن

تم اتاحة وسائل الاتصال هاتفيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم الاستفسارات والشكاوي للمواطنين السعوديين للاستعلام عن كل ما يخص حساب المواطن:

م     بيان الخدمةوسيلة التواصل     مواعيد العمل الرسمية
1رقم حساب المواطن مجاني للشكاوي       19912من الأحد للخميس من الثامنة صباحاً للعاشرة مساءً
2خدمة عملاء حساب المواطن تويترcitizen _careعلى مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من الواحدة مساءً حتى 11 مساءً
3بوابة حساب المواطن الإلكترونيةca.gov.saيتم استقبال الاستفسارات على مدار 24 ساعة
4خدمة صوتك مسموعurv.ca.gov.saعلى مدار 24 ساعة

رابط حساب المواطن

يمكنكم التقديم في حساب المواطن عن طريق رابط موقع حساب المواطن والتسجيل للاستفادة من الدعم الذي يُقدم للمواطنين على حسب معايير الاستحقاق من الدعم وإليكم فيديو يوضح خطوات التسجيل في حساب المواطن والاستفادة من دعم الحكومة:

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى دعم الفئات الأكثر استحقاقاً من الدعم الذي تُقدمة المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخل الأفراد الأقل دخلاً والقانطين داخل المملكة العربية السعودية.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

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