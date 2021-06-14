حساب المواطن يجيب على استفسارات المستفيدين وتوضيحات مهمة لاستمرار الدعم

يواصل برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر بالرد على تساؤلات واستفسارات المستفيدين من دعم البرنامج النقدي بشكل دوري وشهريًا، حيث يتم إيداع الدفعة في الحسابات البنكية للمستفيدين المكتملة شروط الأهلية والاستحقاق لديهم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفق جدول زمني، ويوضح البرنامج ما يسأل عنه المستفيدون لضمان استمرار الدعم، وفي هذه المقالة رصدنا لكم آخر ما ورد البرنامج من استفسارات ورده عليها، فتابعوا معنا لأهميتها.

برنامج حساب المواطن

أنت تسأل و حساب المواطن يجيب

رد البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع “تويتر” على استفسار يقول : هل يجب الإفصاح عن أي دخل إضافي للمستفيد؟

وجاء توضيح البرنامج مؤكدًا على أهمية الإفصاح عن الدخل في حال وجود دخل إضافي، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

وورد استفسار للبرنامج من سائل يقول: هل يؤثر التسجيل في برنامج ريف على دعم حساب المواطن؟

وأوضح حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

وفي الرد على سؤال بشأن تأثير حالة السكن ونوعه على الدعم المُقدم من البرنامج، أوضح حساب المواطن مؤكدًا أن “حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في الدعم، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

ومستفيد آخر يسأل أنه لم يصله دعم الدفعة الأخيرة بالرغم من بدء عملية الإيداع في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، فأجاب حساب خدمة المستفيدين موضحًا معنى الدفعة تحت إجراء الصرف : إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر يونيو، ويرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وأنه في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع عبر الرابط التالي من هنا

اختيار نوع الطلب الرئيسي” المدفوعات”. ثم اختيار نوع الطلب الفرعي”. ثم احتيار لم يتم استلام الدفعة ”.

تفاصيل الدفعة الأخيرة من دعم حساب المواطن

وكان البرنامج أودع في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم الدفعة 43 دورة شهر يونيو والبالغة 1.9 مليار ريال شملت 10.5 ملايين مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.