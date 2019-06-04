حساب المواطن يحسم الجدل في موعد الدفعة التاسعة عشر

كشف حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية على أن موعد الدفعة التاسعة عشر سوف يكون في اليوم العاشر من الشهر الجاري ، وبذلك فقد حسم الحساب كافة الجدل الذي ظهر في الأونة الأخيرة عن موعد الدفعة التاسعة عشر من برنامج الدعم . يذكر ان العديد من المواطنين في المملكة قد طالبو بأن يتم صرف الدفعة الجديدة قبل عيد الفطر المبارك ، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة .

شروط تحقيق الأهلية في حساب المواطن للإستفادة من الدفعة القادمة

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية ، كافة شروط الإستحقاق الأهلية من أجل الإستفادة من الدفعة القادمة من البرنامج ، وقد حدد البرنامج العديد من الشروط من أجل الإستفادة من الدفعة القادمة ، وتحقيق الأهلية ،والشروط كالتالي :-

1- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

2-أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

3-يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

4-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

5-تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل في الدفعة العشرين

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التسجيل في حساب المواطن من اجل الإستفادة من الدفعة القادمة من البرنامج ، حيث سوف ينتهي التسجيل للدفعة العشرين في يوم العاشر من الشهر الجاري ، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل من خلال الرابط التالي هــــنـــا