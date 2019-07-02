حساب المواطن يذكر بموعد الدفعة العشرين من الدعم

كشف حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد الدفعة العشرين من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية ، حيث تقوم الحكومة السعودية بدعم المواطنين في المملكة من أجل مواجهة غلاء المعيشة ، وتم تقديم الدعم للمواطنين في المملكة وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة منذ بداية العام المنصرم ، حيث قامت الحكومة السعودية بعمل العديد من التعديلات على الأسعار للسلع والخدمات من أجل تطبيق العديد من الإصلاحات الإقتصادية، وتطبيق الموازنة المالية وتحقيق التوازن الإقتصادي في المملكة ، وتعمل المملكة على تطبيق رؤيتها للعام 2020 .

شروط الأهلية في حساب المواطن

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة شروط الأهلية في حساب المواطن ، حيث عين القائمون لحساب المواطن العديد من شروط الأهلية من أجل إستيفاء كافة الشروط ، وهي كالتالي :-

أن يكون المتقدم للتسجيل مواطن سعودي الجنسية، كما يُستثنى من ذلك الشرط الخاص بالجنسية الابن أو الابنة المواطنة، وكذلك يستثنى الزوج أو الزوجة غير السعودية، كما يستثن أيضا من شرط الجنسية السعودية حاملو بطاقات التنقل. يجب أن تكون إقامة المستفيد من البرنامج دائمة بالمملكة السعودية على المستفيد أن لا تنقطع إقامته بالمملكة لأكثر من 90 يومًا خلال أخر 12 شهر.

رابط التسجيل في حساب المواطن

ضمن المتابعة المستمرة في دولة المملكة العربية السعودية ، فقد أعلن القائمون على برنامج حساب المواطن ، حيث أن التسجيل ما زال مستمر للدفعة 21 ، حيث يمكن لكافة الراغبين بزيارة موقع حساب المواطن ، من أجل التسجيل ، ويمكنك عزيزي الزائر زيارة الموقع والتسجيل من خلال الرابط التالي من هــــنــــا