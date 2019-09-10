حساب المواطن يرد على تساؤلات من لم ينزل الدعم الخاص بهم

أوضح برنامج حساب المواطن السبب الرئيس وراء عدم نزول دعم المتزوجة حديثا في حسابها وذلك بعد تحديث الحالة الخاصة بها في الأحوال المدنية، وذلك بعد سؤال إحدى المستفيدات من دعم حساب المواطن لخدمة العملاء بالبرنامج وقالت: إني متزوجة وزوجي لا يريد أن يضيفيني معه على حساب المواطن ؛ فهل من الممكن أن يستمر الصرف لي بشكل مستقل؟







خدمة العملاء ترد على سؤال مواطنة

ورد حساب المواطن متمثلا في خدمة العملاء: إنه في حال تحديث الحالة الاجتماعية من عزبة إلى متزوجة يتم تغيير حالة الأهلية إلى «غير مؤهل»، وهنا لا بد من أن يتم إضافتك على حساب رب الأسرة وهو الزوج، لأنه في حال عدم إضافتك قد يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه.







صرف دعم حساب المواطن الدفعة 22

ويذكر أن برنامج حساب المواطن بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر في إيداع الدعم الخاص بالدفعة 22 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين.







التسجيل في الدفعة 24

كما أن عمليات التسجيل للدفعة الجديدة رقم 24 والتي يتم صرفها في شهر نوفمبر 2019 ؛ لذا يجب على جميع المستفيدين والمسجلين الجدد أن يتوفر فيهم جميع الشروط اللازمة لاستحقاق الدعم وهي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويكون هناك استثناء لابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير







السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

الإقامة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية وأن لا يكون قائما خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

صحة وتوافق البيانات المسجلة والمفصح عنها .