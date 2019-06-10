حساب المواطن يصرف 2.5 مليار ريال وتعويضات بـ 9.2 مليون وقيمة متوسط الأسرة

تم اليوم إصدار الدفعة 19 من حساب المواطن السعودي والتي بلغت قيمتها وفقًا لتصريحات المسئولين 2.5 مليار ريال سعودي تم صرفها للمستحقين، هذا بالإضافة إلى مبلغ بقيمة 9.2 مليون كتعويضات للمتضررين من قيمة الدعم في الدفعة الماضية، وقاموا بتقديم اعتراضات وتم قبولها، وأكد الحساب في تغريدة له تم نشرها على حسابه على تويتر أن عدد المستفيدين من هذه الدفعة وصل إلى 12 مليون و400 ألف، أي بنسبة 83% من الأسر المؤهلة لصرف دعم حساب المواطن هذا وقد أعلن أيضًا أن متوسط القيمة المستحقة للأسرة يصل إلى 1000 ريال سعودي.

طلبات اعتراض حساب المواطن

وبعد صرف الدفعة التاسعة عشرة اليوم أصبح مُتاح لكل الأفراد والأسر تقديم اعتراضات على قيمة الدعم الذي حصلوا عليه، من خلال بوابة الحساب الإلكترونية، حيث يمكن أن يستخدم المواطن الحاسبة المخصصة للتعرف على مبلغ الدعم الذي يستحقه، والذي إذا جاء أقل من حساباته فله الأحقية في التظلم، هذا وقد بدأت الحكومة السعودية في صرف أول دفعة من برنامج حساب المواطن خلال شهر يناير الماضي وبالتحديد يوم 11 منه، وكانت آخرها يوم 9 مايو قبل دفعة اليوم.

هذا ويهدف ذلك البرنامج إلى تقليل المصاعب الاقتصادية التي تواجه الأسر السعودية، نتيجة الإصلاحات التي تسعى الحكومة في المملكة العربية للقيام بها، مع العلم أن قيمة الدعم التي تحصل عليها الأسرة ترتبط بدخلها وعدد أفرادها واستهلاكها من الطاقة ممثلة في الوقود والكهرباء.