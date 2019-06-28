حساب المواطن يطمئن المستفيدين بشأن الاعتراضات .. ويعلن عن موعد صرف الدفعة الـ 20

قام حساب المواطن بطمأنة المستفيدين فيما يخص الموعد الخاص بالإعلان عن نتائج الاعتراضات، مصرحين: “الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراضات المقدمة في أقرب وقت ممكن”، كما قد أوضح حساب المواطن أن المتقدمين يستطيعون أن يطلعوا على الاعتراضات المالية، ويتم ذلك من خلال الدخول عل حساباتهم بالموقع، ثم القيام باختيار الدفعات المالية، وبعد ذلك الدخول على الاعتراضات المالية السابقة.

موعد صرف الدفعة الـ 20 من حساب المواطن

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن هو برنامج سعودي بدأ في عام 2017، قد حرصت المملكة العربية السعودية على تقديمه، ويهدف إلى مساعدة محدودي الدخل، وزادت أهميته بشكل خاص بعد ازيادات الأخيرة التي قد شهدتها المملكة.

وكما يذكر أن المواطنين السعوديين من مستحقي الدعم قد تسلموا الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن في شهر يونيو الحالي، وأنه من المخطط أن في يوم 10 من كل شهر لابد من تسليم المواطنين الدعم، ويأتي ذلك تبعًأ للمعايير التي قد تم وضعها في برنامج حساب المواطن.

كما تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة العشرين لمستحقي الدعم، يوم 10 يوليو القادم، كما هو معتاد، كما يذكر أن البنوك ليس من حقها أن تقوم بخصم أي دفعات من برنامج حساب المواطن.

شروط الحصول على الدعم عن طريق حساب المواطن

هناك العديد من الشروط التي قد تم وضعها من قبل برنامج حساب المواطن من أجل الحصول على الدعم للمواطنين السعوديين ومن بينها:-