حساب المواطن يعلن بدأ صرف الدفعة ال20 من الدعم اليوم الأربعاء

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال الهام عن برنامج التكافل الاجتماعي السعودي برنامج حساب المواطن، الذي يستهدف الأسر الأقل دخلاً في المملكة والتي تعاني من أثار الإصلاحات الاقتصادية، فالبرنامج أطلقته المملكة من أجل هذه الفئة، ومن أجل السلم المجتمعي التي تحرص عليه المملكة وتضعه في أولويات عملها.

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على توتير عن إيداع الدفعة ال20 من الدعم للمستفيدين من البرنامج لشهر يوليو الحالي للمستفيدين المكتملة طلباتهم على أن يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.

موعد صرف الدفعة العشرين من برنامج حساب المواطن

يذكر أن موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن تكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم التقديم يوماً أو التأخير يوماً إذا صادف يوم أجازة رسمية في هذا اليوم،وتكون هناك مراجعات من قبل الجهات المسئولة عن حساب الموطن من أجل التأكد من تحقيق شروط الأهلية والاستحقاق.

شروط الأهلية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك أبن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية . أن يقيم المستفيد داخل المملكة ولا يقيم خارجها لمدة 90 يوم في العام الواحد. يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء أو السجون. توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات الصلة. تعتمد معاير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أصغر من 18 سنة.

المستندات والأوراق المطلوبة والتسجيل في حساب المواطن