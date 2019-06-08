حساب المواطن يعلن ساعات قليلة تفصلنا عن صرف الدفعة التاسعة عشر

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية اخر اخبار حساب المواطن ، حيث لم يتبق سوى ساعات قلية من أجل إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن ، وهي الدفعة التاسعة عشر من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية لكافة المواطنين الذين سجلوا في البرنامج ، وقد أستكملو كافة طلبات الإستحقاق وحققوا كافة الشروط المطالبين بيها ، هذا ومن المقرر أن يتم صرف وإيداع الدفعة التاسعة عشر من البرنامج يوم الإثنين الموافق 10-06-2019 لكافة المسجلين في البرنامج والذين إستكلموا كافة شروط الإستحقاق .

تعرف على شروط الأهلية في حساب المواطن

1- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

2-يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

3- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

4-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

5-عتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط التسجيل في الدفعة العشرين

أكد القائمون على حساب المواطن على أن التسجيل للدفعة العشرين ما زال مفتوح لكافة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل ، وقد دعى الحساب إلي زيارة الموقع من هـــنـــا من أجل إستكمال طلب التسجيل