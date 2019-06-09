حساب المواطن يعلن صباح الإثنين سوف يتم صرف الدفعة التاسعة عشر ، حيث أعلن حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية على أنه سوف يتم صرف حساب الدفعة التاسعة عشر من البرنامج لكافة المستفيدين المكتملة طلباتهم في صباح الإثنين الموافق 10 يونيو 2019 ، وقد كشف الحساب على باب التسجيل مفتوح لكافة الراغبين في التسجيل في الدفعات القادمة .

وقد نوه حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل من أجل تحقيق شروط الأهلية في الحساب من أجل الإستفادة من الدعم الذي يقدمه الحساب ، هذا ويشترط برنامد الدعم عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن توافق البيانات المفصح عنها بيانات الجهات ذات العلاقة .

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ، و يستثنى من ذلك إبن و إبنة المواطنة و الزوج أو الزوجة غير السعودية و حاملو بطاقات النقل .

أن يكون المسجل مقيم بشكل دائم داخل السعودية ، بحيث لا يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يوماً طوا العام .

عدم تواجد أي مستفيد داخل السجون أو دور الإيواء الحكومية .

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة ، بينما تعتمد معايير الإستحقاق على حسب دخل الأسرة و عدد أفرادها و أعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً .