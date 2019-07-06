حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة العشرين.. والرابط الرسمي لمعرفة أسماء المستنفدين

حساب المواطن اعلن في الساعات الماضية عن صدور النتائج الأهلية للدفعة العشرين للمستفيدين من دعم حساب المواطن، والذين بلغ عددهم الـ 4.12 مليون مستفيد، فيما أكدت أدارة البرنامج علي أن جميع الأخطاء والمشاكل التي تواجه المستفيد عند التسجيل في حساب المواطن يتم إيضاحها وكيفية اصلح وحل هذه المشكلات والأخطاء وذلك يأتي دائما من خلال تواصل أدارة حساب المواطن مع المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال رقم حساب المواطن الساخن.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع، في وقت سابق، 5.2 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابقة لشهر يونيو الماضي، وكانت إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 2.9 مليون ريال.

صدور نتائج الأهلية للدفعة العشرين من حساب المواطن

ويقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكى يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة، كما أطلق البرنامج في مارس 2019، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الإعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.

رابط التحقق من النتائج الأهلية للدفعه العشرين

وكما هو معتاد كل شهر ميلادي وتحديدا في اليوم العاشر من كل شهر والذي يتم فيه صدور نتائج الأهلية للدفعة العشرين من حساب المواطن، والي الآن يكون إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

موعد إيداع دعم الدفعة 20 ورابط التسجيل في الدفعة الجديدة

ويكون موعد ايداع دعم الدفعة 20 من البرنامج يكون كما هو معتاد العاشر من كل شهر ميلادي كما هو معتاد منذ أول دفعة تم صرفها منذ عامين ونصف تقريبا، وفي اتجاه اخر أكدت أدارة البرنامج أن موعد ايداع الدفعة 20 يأتي بتزامن على التأكيد على التمام عملية التسجيل في الدفعة الـ21 القادمة.

يذكرن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أعلنت عن فتح باب التسجيل في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية في عام 2017 وتحديا في السابع عشر من فبراير حيث تم نشر طريقة التسجيل في البرنامج والشروط الأهلية وكل متطلبات التي يجب أن تتوافر في العميل مع تأكيد الوزارة بإضافة مستفيدي الضمان بشكل تلقائي دون حاجتهم للتسجيل.