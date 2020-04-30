حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 30 من دعم البرنامج.. رابط الاستعلام عن النتائج   

نتظر المواطنون السعوديون ظهور نتائج الأهلية للدفعة 30 من دعم برنامج حساب المواطن ( دورة شهر مايو 2020 )، والتي من المقرر إيداعها في حسابات المستفيدين المنطبقة عليهم شرائط الأهلية في العاشر من شهر مايو المقبل وفق البرنامج الزمني للإيداع من كل شهر، فقد اعلن البرنامج عن صدور نتيجة الاهلية للدورة المقبلة ، وبإمكان المواطنين التحقق من الاهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن .

نتائج الأهلية للدفعة 30

رابط نتائج الأهلية

وأوضح حساب المواطن أنه يمكن التحقق من نتيجة الأهلية واستحقاق الدعم النقدي من البرنامج للدفعة 30 دورة مايو 2020 وذلك عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي: نتائج الاهلية

وفي سياق متصل بدأ البرنامج منذ عدة أيام بتلقي طلبات الاعتراض على مبلغ الدفعة 29 دورة أبريل من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي : برنامج حساب المواطن

وكان حساب المواطن بدأ بتطبيق تعديلات ضوابط الدعم وهي الفرد المستقل، وتحديد حد أعلى للاستحقاق، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، فاوجبت التعديلات الجديدة أن يقدم الفرد الذي يبلغ الثامنة عشرة من العمر وما فوق المسجل كمستقل ما يثبت استقلاليته كشرط أساس لاستمرار الدعم والتي تشمل:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار .

صك ملكية السكن .

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية .

كما شملت تعديلات ضوابط الدعم تعليق استقبال أي طلبات جديدة، وذلك بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، شاملة الطلبات المقدمة قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات تسجيلهم، أو من لم تتم دراسة أهليته،

وبهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا شملت التعديلات أيضًا تحديد الحد الأعلى للاستحقاق بحيث يكون الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م (بنزين91: 1.55 ريال/ لتر، وتعريفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط.)