حساب المواطن يعلن صرف الدفعة الـ 19 اليوم الاثنين... تعرف على التفاصيل

عدد كبير من السعوديين يبحثون اليوم عن حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الـ 19 من حساب المواطن وبالفعل أعلن المتحدث الإعلامي القحطاني والمسئول عن حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بأن موعد صرف حساب المواطن اليوم الاثنين 10-5-2019 وهذه الدفعة رقم 19 وكان هذا الإعلان عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ومن جانب أخر أشار القحطاني إلى ضرورة حرص المملكة على مساعدة السعوديين ومساعدتهم بكافة الطرق الممكنة وتخفيف حده الغلاء وارتفاع الأسعار على جميع المواطنين، والسبب في ارتفاع الأسعار مؤخرا هو الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة المؤخرة.

حساب المواطن

كما تعلمون جميعا أن الهدف الأساسي لإنشاء حساب المواطن هو توصيل الدعم النقدي لمن يستحقه داخل المملكة العربية السعودية ومساعدة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، خاصة أن أسعار الوقود والعديد من المواد الغذائية زادت في الفترة الأخيرة ولا يستحق صرف حساب المواطن للمواطنين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية.

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كيف تستخدم حاسبة حساب المواطن

الخطوة الأولي: عليك الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني عبر هذا الرابط http://www.ca.gov.sa/

الخطوة الثانية: عندما تدخلون على الموقع سوف تشاهدون رمز حاسبة حساب المواطن وهذا الرمز لونه أخضر اضغط عليه.

الخطوة الثالثة:سوف تجد أسئلة أمامك تسألك هل أنت مسجل في برنامج حساب المواطن، هل أنت رب أسرة أي مسئول عن أسرة كاملة وتختار حالتك الحالية.

التسجيل في حساب المواطن

متاح حتى الآن التسجيل في حساب المواطن الدفعة الـ 19 ويتم تسجيل بعض البيانات مثل رقم الهوية، ورقم التليفون الشخصي (الجوال) وتاريخ الميلاد، ويجب عليك اتباع كافة الخطوات الموجودة على الموقع حتى تتم عملية التسجيل بشكل ناجح.

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