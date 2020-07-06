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حساب المواطن يعلن عن خطوات إضافة التابعين إلى حساب رب الأسرة

بواسطة يسر

أعلن برنامج حساب المواطن لدعم المواطنين ماديًا في المملكة العربية السعودية عن خطوات إضافة التابعين الغير مستفيدين إلى حساب رب الأسرة وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، وعلى من يرغب في إضافة التابعين أن يقوم بزيارة حسابه أولًا في حساب المواطن.

وعقب زيارة موقع حساب المواطن والدخول إلى حسابك عليك أن تقوم بالدخول إلى تبويب تفاصيل الطلب ثم بيانات التابعين، وبعدها ستقوم بإدخال بيانات كافة التابعين، ومن ثم ستقوم بالنقر على تبويب حفظ من أجل حفظ البيانات على حساب المواطن، ومن خلال موقع حساب المواطن أيضًا قد تم توضيح خطوات تحديث بيانات الغير المستقل، وقد أعلن حساب المواطن عن أنه لا حاجة إلى إدخال بيانات أو مستندات وأوراق رسمية تثبت الاستقلالية وذلك في حالة تواجد تابع مضاف أو كانت الحالة الاجتماعية مدونة متزوج في حساب المواطن.

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم في المملكة، ويصرف كل شهر لصالح المواطنين المستفيدين وقيمة حساب المواطن يتم تحديدها على حسب أعداد الأسرة ويتم تحديدها أيضًا على حسب الرواتب التي يحصل عليها المستفيدين من حساب المواطن، ولكن بشكل عام من أكثر الفئات المستحقة في حساب المواطن هن المطلقات والأرامل التي تعول أبنائها والتي هجرها زوجها، كما أن حساب المواطن أعلن عن أن صرف الدعم للدفعة الجديدة شهريًا سيكون في يوم 10 من الشهر الميلادي.

يسر

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أحب القراءة والكتابة في كل المجالات، مهتمة بأخبار مصر والعالم بصفة عامة.

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