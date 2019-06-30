حساب المواطن يعلن عن مبادرة أجهزة التكييف المدعومة تعرف عليها الآن

أعلن برنامج “حساب المواطن” ، عن مبادرة “التكييف عالي الكفاءة” ، والتي من خلالها يمكن للمستفيدين من البرنامج الحصول على تخفيضات على السعر، وهذا العرض خاص بالتكيفات السبلت عالية الكفاءة فقط، لما تتميز به وقدرتها على توفير الطاقة، والهدف من هذه المبادرة هو مساعدة المستفيدين على توفير إستهلاك الوقود، وشراء اجهزة بأسعار متناسبة وبكفاءة ممتازة، وسوف نتعرف الان على الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم المستحق الخاص بالمبادرة، وطريقة شراء أجهزة التكييف ذات الكفاءاة العالية التي تعمل على ترشيد إستهلاك الكهرباء، والعمل على توفير الطاقة .

مبادرة التكييف حساب المواطن

المبادرة خاصة بالمواطنين السعوديين .

يشترط ان يكون عمر المستفيد أكثر من 21 عام .

يشترط ايضا وجود بطاقة هوية سارية المفعول .

يمكن للمواطن التوجه لبائع التجزية .

ثم تقديم بطاقة الهوية الخاصة بك .

بعد التحقق من أهلية المتقدم، يمكنه شراء اجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية بكل سهولة ويسر.

ويمكنكم ايضا الاطلاع على قائمة البائعين التابعين للمبادرة .

يمكن معرفة المستحقين فى المبادرة من هنا

يمكنكم التواصل لتلقى اى استفسارات خاصة بالمبادرة عن طريق الرقم الموحد 920024322.

إنطلقت هذه المبادرة لترشيد إستهلاك الطاقة، وتقديم الدعم المالي للمواطنين، ومساعدة أصحاب الدخل المنخفض على الاستفادة والعمل على توفير الطاقة وترشيد إستهلاك الكهرباء، وزيادة الوعى المالي عند المواطنين، وتتميز اجهزة التكييف ذا الكفاءة العالية أقل استهلاكا للطاقة، من الاجهزة القديمة .