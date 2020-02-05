حساب المواطن يعلن عن موعد الدفعة الـ27 ويجيب هل يؤثر نقل عداد الكهرباء في الحصول على الدعم؟

أعلن برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة السابعة والعشرون يوم الإثنين القادم الموافق 10 فبراير 2020 في حسابات المستفيدين، ويعد هذا هو الموعد المحدد الذي يتم فيه الصرف ويتغير في حالة تصادف عطلة رسمية في البلاد ويتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت مسبق، يأتي هذا في إطار إيصال الدعم لكل مستحقي حساب المواطن ضمن الخدمات لرفع من مستوى فئات محدود الدخل ضمن المساعدات المالية للعيش بشكل أفضل ومواكبة الغلاء، التي تقدمها المملكة بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين.

إيداع حساب المواطن الدفعة ال27

صرح برنامج حساب المواطن أن إيداع الدفعة هذا الشهر اليوم العاشر، فيما أكد أن الحصول على الدعم يتم بشرط لابد من استيفاء شروط الأهلية المحددة، كما اتاح طريقة حساب قيمة الدعم ذاتياً عبر موقع حساب المواطن الحاسبة التقديرية | طريقة استخدام آلة حاسبة حساب المواطن.

حساب المواطن يوضح هل يؤثر نقل عداد الكهرباء على الدعم أم لا؟

من خلال تغريدة على الصفحة الرسمية لـ حساب المواطن على مواقع التواصل “تويتر” سأل مواطن هل يؤثر نقل عداد الكهرباء من مكان لمكان آخر على الدعم؟

رد حساب المواطن قائلاً: مرحباً بك، هذا لا يؤثر على صرف الدعم، بحيث يتم صرف حساب المواطن على حسب معايير الاستحقاق وإن كان الشخص مؤهل ومستحق، ويتم احتساب تلك المعايير على حسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وعدد وأعمار التابعين.