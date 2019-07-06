حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الـ 20 || رابط الإستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة شهر ذي القعدة 

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، علي الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” موعد إيداع الدفعة الـ 20 من حساب المواطن لشهر ذي القعدة 1440 هجرية، في الحسابات البنكية الخاصة للمستحقين، للدعم من الأسر المتوسطة الدخل.

6 أيام على إيداع الدفعة العشرون من برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/EzrFWnOHBA — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2019

وتقوم المملكة العربية السعودية بصرف دفعات حساب المواطن السعودي بشكل شهري، ويبحث الكثيرين عبر حاسبة حساب المواطن التقديرية للتأكد من مبلغ الدعم المستحق وفق الآليات المتبعة وتفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، وهو ما سوف نقدمه إليكم عبر التقرير التالي:

موعد صرف الدفعة الـ20 من حساب المواطن بالسعودية:

أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن، إنه سيتم إيداع المبالغ المطلوبة عقب 6 أيام الموافق الخميس القادم 10 يوليو 2019، هذه الدفعات التي يستلمها أكثر من 882 ألف مواطن كل شهر، للأسر من متوسطي الدخل حيث تصل قيمة الدفعة لـ1000 ريال سعودي للأسرة الواحدة وإجمالي مبلغ الدعم للمستحقين 2 ونصف مليار.

معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن 1440هـ:

يمكن للمواطنين السعوديين المستحقين للدعم، معرفة قيمة الدعم المقدم إليهم من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن، واتباع الخطوات التالية اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية، ثم كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق وعدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة، ثم إدخال إجمالي دخل الأسرة، وسوف يظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

شروط المستحقين في حساب المواطن 1440هـ:

هناك عدة شروط يجب توافرها لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن ، وهي أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، ويقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، وعدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، كما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.