حساب المواطن يقوم بإيداع مبالغ الدعم للدفعة 19 لشهر يونيو..وآخر موعد تسجيل الدفعة العشرين

يتم إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين في حساب المواطن السعودي اليوم الأثنين الموافق 10/6/2019 وذلك بالنسبة للدفعة الـ “19”التاسعة عشر لشهر يونيو، الذي يترقبها المواطنين في المملكة العربية السعودية ممن توافقت أهليتهم في البرنامج المدعوم حكومياً.

هذا ويتم صرف الدعم المالي في العاشر من الشهر التقويمي لكل دورة دفع، إستناداً على قواعد برنامج حساب المواطن. وقد يتم أسراع موعد الدفع في غصون يوم واحد أو تأخيره بمثله في حال تزامن موعد الدعم المقرر مع الإجازة الرسمية في البلاد. ويتيح حساب المواطن تطبيق متكامل يمكن تحميله على الهواتف من خلال google play و app store، حيث يسمح لك بمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، دراسة حالة الأهلية والإعتراضات، معلومات وتفاصيل الطلب، بيانات المستفيد.

موعد التسجيل في حساب المواطن الدفعة 20

أما بخصوص الإستفادة من الدفعة العشرين”20″ فإنه ينبغي إتمام التسجيل لها قبل شهر يوليو وذلك في يوم إيداع مبالغ الدفعة التاسعة عشر الذي يكون مستمراً حتى الليل من اليوم نفسه. أي ان الموعد من أجل التسجيل لدفعة يوليو من حساب المواطن ينقضي بعد مرور اليوم الذي يودع خلاله الدفعة 19 وهو الأثنين. وللتسجيل قم بزيارة الموقع الألكتروني لبوابة المواطن https://www.ca.gov.sa

طريقة الإعتراض في حساب المواطن

يجب أن تعلم انه في حال قمت بإنهاء التسجيل في المواطن للإستفادة من الدعم المالي ولم تتوافق شروط الأهلية بعد الطلب فسوف تتلقى رسالة نصية تفيدك بأنك غير مؤهل لأسباب ستكون ظاهرة في حساب المواطن في البواية الألكترونية، إذ ستكون قادراً بعد الدخول بإجراء الطعن من فور صدور نتائج عدم الأهلية في فترة تمتد لثلاثة أشهر. وكيفية تقديم الإعتراض يتم بالضغط على أيقونة إعتراض بعد الدخول إلى حسابك في حساب المواطن وإطلاعك على نتيجة الرفض وأسبابها، ثم تتخذ خطوات رفع المستندات والوثائق المطلوبة، وفي حال نجحت في قبول الإعتراض فسيعمل البرنامج على تعويضك بمستحقاتك بأثر رجعي يصل إلى خمسة أشهر، وأما اذا ما تم رفض الأعتراض يمكنك معاودة تكرار الطلب في فترة السماح التي حددها حساب المواطن لهذا الغرض.