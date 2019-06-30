حساب المواطن يكشف خطوات طريقة إضافة التابعين

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت اورج كافة التفاصيل الجديدة في حساب المواطن اليوم الأحد الموافق 30-06-2019 ، حيث قام برنامج الدعم السعودي بتذكير المواطنين المستفيدين بطريقة وخطوات إضافة التابعين من أجل الإستفادة من الدعم المستحق ، وقد جاء ذلك من خلال رد برنامج المواطن عبر حسابه الرسمي التابع لخدمة العملاء بقوله :”بالإمكان إضافة التابعين عن طريق حسابك، تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ ” .

وفي ذات السياق يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة عن موعد صرف الدفعة العشرين من حساب المواطن ، حيث أعلن القائمون على البرنامج من خلال حساب خدمة العملاء في موقع التواصل الإجتماعي تويتر على انه سوف يتم صرف الدفعة العشرين من الدعم في العاشر من الشهر القادم ، في حال لم يصادف يوم إجازة أو عطلة ، وفي حال صادف يوم إجازة أو عطلة يتم تقديم او تأخير موعد صرف ليوم واحد فقط .

شروط إستحقاق الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة. تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التسجيل في الدفعة 21 من حساب المواطن

ضمن المتابعة المستمرة فأن عمليات إستقبال التسجيل في الدفعة الواحد والعشرين من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط مستمر حتي يوم العاشر من الشهر القادم ” موعد صرف الدفعة العشرين ” ، ويمكنك عزيزى الزائر التسجيل في الدفعة من خلال الرابط التالي هــــــــنــــــا