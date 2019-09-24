حساب المواطن يكشف عن حل أزمة عدم تناسب الدخل مع قيمة الدعم

يتلقى حساب المواطن بشكل يومي عدد كبير من الإستفسارات والأسئلة من المواطنين، سواء كانت بشأن قيمة الدعم أو الأهلية والإستحقاق أو موعد إيداع الدفعات، خاصة بالإضافة إلى مشاكل أخرى خاصة بالبعض دون الآخر، وبرغم أنها تتعلق ببعض الأفراد إلا أنها في كثير من الأحيان تكون مفيدة للجميع، خاصة لهؤلاء الذين يعانون من مثيلاتها، وفي أحدها تساءل مواطن عن سبب عدم ملائمة المبلغ المستحق له من الدعم مع قيمة الدخل الشهري له، وأكد أنه أرسل شكوى من خلال صوتك مسموع وحاول التواصل مع المسئولين دون جدوى.







حساب المواطن يرد







وقد علق مواطن آخر على استفساره هذا بأنه يعاني من نفس المشكلة، وأن لديه خطأ في الدخل بحساب قيمة إضافية له مما يقلل من الدعم الذي يحصل عليه، وردًا على تلك الإستفسارات المتشابهة خاصة أن أصحابها على حد قولهم تواصلوا مع مسئولي الدعم من خلال جميع قنوات الإتصال.

أكدت خدمة العملاء أن من يعاني من تلك المشكلة يمكن الدخول على هذا الرابط وترك شكوته بهذا الشأن، وسوف يتم الرد عليه وتوضيح الأمور له.

هذا وبشأن إستفسار آخر موجه لبرنامج حساب المواطن عن الأسرة التي يهجرها الأب ويقوم بالحصول على دعم أولاده، برغم أنه لا يقيم معهم كانت الإجابة بأنه يجب على الأم التوجه لمكتب الضمان الإجتماعي التابعة له، وإثبات حالة الهجران وإكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على الدعم.