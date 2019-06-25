حساب المواطن يكشف نتائج الأهلية للدورة العشرين.. عبر رابط التحقق

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن أنه تم صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019)، وأوضح حساب المواطن، أنه يستطيع كل مواطن بالبرنامج أن يتحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: (هنا).

التسجيل مستمر

تستمر عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21 ببرنامج حساب المواطن، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وكان حساب المواطن قد حث المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم خلال الرابط التالي: (هنا).

كما أن برنامج حساب المواطن أعلن عن استمرار التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين بمشيئة الله.

شروط الأهلية

ويذكر أن برنامج حساب المواطن وضع بعضا من الشروط يجب استيفاؤها حتى يستطيع المواطن صرف حساب المواطن، وهي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية والحاملين لبطاقات التنقل. إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة ولا يكون خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. موافقة البيانات الموجودة لدى الجهات المعنية للحالة. اعتماد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تفاصيل الدفعة الـ19

حساب المواطن أودع البرنامج في وقت سابق، 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة 19 عن شهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال.