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حساب المواطن يوجه تحذير للمستفيدين مع صرف دفعة يونيو رقم 43

بواسطة أحمد ياسين
تحذير من حساب المواطن ايداع الدفعة 43 حساب المواطن

مع إعلان حساب المواطن صباح اليوم في بدء إيداع دفعة يونيو، من خلال الحساب الرسمي له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وجه حساب المواطن تحذير للمستفيدين بضرورة تصحيح بياناتهم والمسارعة في تقديم اعتراضهم خلال الفترة المسموحة لذلك والتي قدرها بـ90 يوما، وإلا سيتم إيقاف بعض الحسابات بالبرنامج، ووجه حساب المواطن بأن الحسابات المكتملة طلباتهم تم بالفعل إيداع الدعم النقدي لها صباح اليوم وسيستمر حتى نهاية اليوم.

1 إيداع دفعة يونيو رقم 43 من حساب المواطن
2 رابط الدخول على حساب المواطن

إيداع دفعة يونيو رقم 43 من حساب المواطن

هذا وقد تم الإعلان عن أن قيمة الدفعة رقم 42 والتي بلغت 1.9 مليار ريال سعودي والتي تم صرفها خلال شهر مايو الماضي، كما أعلن حساب المواطن في وقت سابق بأن عدد المستفيدين في الدفعة سالفة الذكر كان قد بلغ 10.4 مليون مواطن من المستفيدين.

الاستعلام عن أهلية وموعد راتب حساب المواطن ca.gov.sa
الاستعلام عن أهلية وموعد راتب حساب المواطن ca.gov.sa

وأوضح حساب المواطن أن إجمالي ما تم إيداع منذ بدء صرف دفعات الحساب قد بلغ 97.7 مليار ريال سعودي.

رابط الدخول على حساب المواطن

ويقدم موقع كلمة دوت أورج لمتابعيه رابط الوصول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال الرابط التالي (حساب المواطن)، هذا ويمكنك عزيزي القارئ في حالة الرغبة في طرح أي استفسار الاتصال على الرقم المخصص لذلك وهو 19912، والذي يعمل يوميا من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءا.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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