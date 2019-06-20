بعد قيام برنامج حساب المواطن بإيداع الدفعة الأخيرة من الدعم المستحق في حسابات المستفيدين،صرح مسئولي البرنامج حول عدد من الأخبار الهامة التي تكشف عن آخر التطورات التي يشهدها البرنامج الذي يهدف إلى دعم المواطن السعودي،وتخفيف المعاناة من ضغوط الحياة وحالة الغلاء التي يشهدها العالم بأكمله،أنه قد تمت الموافقة على انضمام المزيد من الأسر للبرنامج، وضرورة أن يتم الكشف عن كافة أنواع الدخل،ويشمل ذلك :الدخل الخاص بجميع أفراد الأسرة،وخاصة راتب الزوجة الشامل “قبل الخصم او الاستقطاع” اضافة الى السجل التجارى أيا كانت حالته متوقف أم عامل، كما كشف البرنامج أيضا عن مستندات هامة يجب تقديمها من أجل إثبات استقلالية المسكن والتي نكشفها لكم بالتفصيل من خلال السطور التالية .

حساب المواطن يوضح المستندات التي يجب تقديمها لإثبات استقلال المسكن

وقد أوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، أن المستندات التي تعتبر مقبولة لإثبات استقلالية المسكن ، وعددها أربعة مستندات هي:

أولا: عقد الإيجار الموحد ويجب أن يتم إصداره من خلال بوابة “ إيجار ”.

ثانيا : صك يثبت من خلاله ملكية المستفيد لمسكن مستقل .

ثالثا: فاتورة الكهرباء الخاصة بالمسكن .

رابعا : مشهد يثبت إقامة المستفيد من الدعم في سكن جامعي، أو إقامته في سكن خاص بإحدى الكليات العسكرية.

وأكمل المتحدث الرسمي للبرنامج عن شرط هام، يجب توافره في جميع المستندات، وهو أن تكون جميعها تحمل اسم المواطن المستفيد من الدعم، مع العلم بأن برنامج حساب المواطن يقبل مستند واحد من المستندات الأربعة السابقة لإثبات الاستقلالية .

شروط استيفاء الأهلية

كما أوضح أيضا المتحدث الرسمي عن شروط الأهلية ، وهي :

أولا : أن يكون المستفيد سعودي الجنسية،ما عدا” ابن المواطنة ،ابنة المواطنة ،الزوج غير السعودي،الزوجة غير السعودية، حامل بطاقة التنقل ” .

ثانيا : أن يقيم المستفيد اقامة كاملة على الأراضي السعودية، وأن لا تزيد اقامته خارجها فترة تزيد عن 90 يوماً في خلال السنة الماضية.

ثالثا : عدم اقامة المستفيد في كلا من دور الإيواء الحكومية أو في السجون.

رابعا : أن تتوافق جميع البيانات التي تم تسجيلها مع البيانات في الجهات ذات العلاقة.

جدير بالذكر أن معايير استحقاق الدعم في البرنامج تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وما هو عدد أفرادها و ما هي أعمار الأفراد التابعين و إذا كانت تزيد أو تقل عن 18 عاماً.